El Servicio Militar Nacional en México siempre fue obligatorio para los hombres a la hora de cumplir 18 años. Sin embargo, en la práctica, miles de jóvenes optan por no realizar el adiestramiento, lo que tiene una consecuencia directa: no obtienen la Cartilla Militar, un documento que sigue siendo clave para múltiples trámites oficiales. Lejos de tratarse de una nueva medida, se trata de una obligación vigente que muchas veces se subestima. No cumplir con el servicio no implica sanciones penales inmediatas, pero sí puede cerrar puertas importantes en el ámbito laboral y administrativo. Tener la cartilla militar liberada es mucho más que un simple trámite. Se trata de un documento oficial que acredita que el ciudadano cumplió con su obligación militar o que quedó en disponibilidad tras el sorteo. Sin esta cartilla militar liberada, los jóvenes quedan en una especie de “limbo administrativo”. Si bien pueden continuar con su vida cotidiana, se enfrentan a restricciones concretas cuando intentan acceder a ciertas oportunidades. El proceso para obtenerla incluye la inscripción, el sorteo y, en caso de resultar seleccionado, el cumplimiento del adiestramiento durante un periodo determinado. No realizar el Servicio Militar en México no conlleva cárcel ni multas directas en la mayoría de los casos. Pero sí tiene consecuencias prácticas que pueden aparecer más adelante. Entre las principales limitaciones se encuentran: En otras palabras, no cumplir con el servicio no genera un castigo inmediato, pero sí condiciona el acceso a ciertas oportunidades laborales y administrativas. A pesar de los cambios sociales y de que muchos jóvenes no lo consideran prioritario, el Servicio Militar Nacional sigue siendo un requisito legal vigente en México. Cumplir con este proceso no solo permite obtener la cartilla liberada, sino también evitar complicaciones futuras en ámbitos donde este documento sigue siendo solicitado. Por eso, más que una medida nueva o un endurecimiento, se trata de una obligación histórica que continúa teniendo efectos concretos en la vida de los ciudadanos.