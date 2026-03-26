Durante el proceso anual de sorteo del Servicio Militar Nacional (S.M.N.) para la generación 2008, se difundieron videos que muestran la decepción de jóvenes al conocer que les tocó bola blanca. El color de la bola determina de manera crucial cómo cada conscripto cumplirá su obligación militar. Quienes extraen bola negra quedan registrados como “a disponibilidad”: no están obligados a realizar actividades de adiestramiento ni a marchar en centros militares, aunque sí cumplen formalmente con la obligación legal. Por el contrario, quienes obtienen bola blanca o azul son asignados como soldados encuadrados y deben participar en sesiones formativas y marchas periódicas en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana. El proceso inicia con la fase de alistamiento, en la que las Juntas Municipales, Alcaldías de Reclutamiento y consulados registran a los jóvenes varones mexicanos que cumplen 18 años durante el año en curso, así como a remisos y mujeres voluntarias. El sorteo se efectúa un domingo de noviembre mediante la extracción al azar de bolas de distintos colores. Tras el sorteo, la fase de reclutamiento convoca a los seleccionados los fines de semana de enero para entregar documentación como cartilla de identidad, acta de nacimiento e identificación oficial con fotografía. Para quienes obtienen bola blanca o azul, el adiestramiento inicia en febrero y concluye en noviembre, con sesiones sabatinas en unidades militares. También existe la opción de un adiestramiento más intensivo al integrarse voluntariamente en una compañía interna del S.M.N., que opera de lunes a sábado. La etapa de liberación ocurre en diciembre, cuando se entregan cartillas y hojas de liberación a todos los que concluyeron su servicio. Para recoger los documentos se requiere presentar el recibo y una identificación, aunque familiares de primer grado pueden retirarlos con una carta poder debidamente requisitada.