Los ciudadanos que deban prestar el servicio militar tendrán que presentarse durante este mes para iniciar el proceso.

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Los jóvenes colombianos entre los 18 y 24 años que aún no han definido su situación militar deberán estar atentos a la incorporación de agosto de 2026, una de las cuatro convocatorias oficiales programadas por el Ejército Nacional durante el año.

La jornada se desarrollará del 1 al 28 de agosto, periodo en el que se adelanta el proceso de ingreso para quienes fueron llamados a prestar el servicio militar.

La convocatoria cobra especial importancia porque el servicio militar continúa siendo obligatorio para los hombres dentro de ese rango de edad, salvo que exista alguna causal de exención prevista en la ley.

Una vez culminen el tiempo de servicio correspondiente, los ciudadanos podrán obtener la libreta militar, documento que certifica la definición de su situación militar y que sigue siendo requerido para diversos trámites.

¿Cuáles son las fechas de incorporación al servicio militar en Colombia durante 2026?

El Ejército Nacional confirmó que para 2026 habrá cuatro periodos oficiales de incorporación:

Del 1 al 28 de febrero de 2026.

Del 1 al 27 de mayo de 2026.

Del 1 al 28 de agosto de 2026.

Del 1 al 28 de octubre de 2026.

La incorporación de agosto corresponde a la tercera convocatoria del año y está dirigida a los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos por la legislación vigente y sean declarados aptos durante el proceso de selección.

Finalmente, el Servicio Militar inicia en agosto para todos los jóvenes de 18 y 24: será obligatorio que reciban la libreta militar.

¿Quiénes deben prestar el servicio militar obligatorio en Colombia?

La Ley 1861 de 2017 establece que el servicio militar es obligatorio para los hombres colombianos desde que cumplen la mayoría de edad y hasta antes de cumplir los 24 años, quienes deben definir su situación militar.

Las mujeres no están obligadas a prestar el servicio militar, aunque pueden vincularse de manera voluntaria si cumplen los requisitos exigidos por las Fuerzas Militares. Para ellas existe un proceso de incorporación específico, que incluye la realización de una prueba de embarazo como parte de la evaluación médica.

¿Cómo inscribirse para prestar el servicio militar en agosto de 2026?

El proceso inicia con el registro del ciudadano en la plataforma oficial de incorporación o directamente en un Distrito Militar.

Posteriormente, el aspirante pasa por diferentes etapas:

Registro e inscripción. Evaluaciones médicas, odontológicas y psicológicas. Determinación de aptitud. Asignación de unidad militar. Incorporación oficial.

El Ejército recordó que este trámite es completamente gratuito, no requiere intermediarios y cualquier irregularidad puede denunciarse mediante la línea anticorrupción 157.

¿Cuánto dura el servicio militar y cuándo entregan la libreta militar?

La duración depende de la modalidad de incorporación:

12 meses para los soldados bachilleres .

18 meses para los soldados regulares.

Una vez el ciudadano cumple el tiempo de servicio correspondiente —o el tiempo previsto por la normativa según cada caso—, el Ejército expide la tarjeta o libreta militar, documento que acredita que la situación militar quedó definida y que el ciudadano adquiere la condición de reservista de primera clase.

¿Qué beneficios reciben los jóvenes que prestan servicio militar?

La legislación vigente y el Ejército Nacional contemplan varios beneficios para quienes se incorporan, entre ellos:

Bonificación mensual equivalente a un salario mínimo .

Alimentación, alojamiento y dotación.

Atención integral en salud.

Bonificación adicional al finalizar el servicio.

Pago adicional para el licenciamiento.

Acceso a programas de formación del SENA.

Línea especial de crédito a través del ICETEX para reservistas de primera clase.

Tiempo de servicio computable para pensión.

Descuentos mediante alianzas institucionales.

¿Qué requisitos deben cumplir los jóvenes para incorporarse al Ejército Nacional?

De acuerdo con la información oficial, los principales requisitos son:

Ser colombiano.

Tener entre 18 años y un día antes de cumplir los 24 años.

Registrarse en la plataforma oficial de incorporación.

Presentarse en el Distrito Militar correspondiente para continuar con el proceso de evaluación.

En el caso de ciudadanos con doble nacionalidad, deberán acreditar que no han definido su situación militar en el otro país antes de continuar con el trámite en Colombia.