La Luna guarda magia y misterio. ¿Quién no se ha detenido en una noche despejada para ver el satélite terrestre en su máxima iluminación en el cielo? En el primer fin de semana del 2026 llegará la Luna llena o también conocida en la cultura norteamericana como la Luna del Lobo; para este esplendoroso evento lunar, la noche será cómplice de una noche inolvidable.

El plenilunio está próximo a llegar, la Luna llena o Luna del Lobo tendrá lugar el sábado tres de enero. El pico más alto de la Luna del Lobo solo se dará hasta las 03:41 horas de la madrugada del 3 de enero, según hora central de México, la Luna de Lobo alcanzará su fase completa.

Luna llena de enero 3 del 2026.

Esta superluna será una de las más grandes y brillantes que habrá en el año y acompañará a los lobos en su apareamiento, por lo que será una Luna llena de intriga, misterio y encanto natural por su enorme brillo.

Una superluna y una lluvia de meteoros adornarán el cielo de enero

La próxima Luna llena será muy especial, pues vendrá acompañada desde el dos de enero y hasta la madrugada del 3 de enero, con una lluvia de meteoros Cuadrántidas.

Si quieres presenciar la conjunción de dos fenómenos astronómicos en una misma noche, mantente alerta y despierto en la madrugada del 3 de enero, ya que el mejor momento para ver la lluvia de meteoros Cuadrántidas será durante las tres primeras horas de madrugada del 3 de enero junto con la llegada de la Luna llena.

Algunos expertos recomiendan, para intentar ver algunos meteoros, enfocar la mirada hacia la constelación de Boötes o el Boyero y buscar un lugar con el horizonte despejado, preferiblemente alejado de la contaminación lumínica de la ciudad.

Luna llena 2026. Fuente: Shutterstock CHAINFOTO24

Eclipses astronómicos de 2026 con horarios para México

En 2026 se registrarán cuatro eclipses importantes, dos solares y dos lunares, que podrán observarse desde distintas regiones del planeta.

Pero sabemos que estás en México y que te interesa saber a qué hora tú los podrás ver, entonces, a continuación, te contamos la información según el Servicio de Hidrografía Naval, SHN, de Argentina.

Eclipse anular de Sol – martes 17 de febrero de 2026

Horario en México (UTC-6): inicia a las 3:56 a.m. y finaliza a las 8:27 a.m.

Visibilidad: se observará de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y el sur de África. La fase anular será visible únicamente en la Antártida.

Eclipse total de Luna – martes 3 de marzo de 2026

Horario en México (UTC-6): comienza a las 3:49 a.m. y termina a las 7:17 a.m.

Visibilidad: será visible en todo el océano Pacífico, en toda América (incluido México y Argentina), el este de Asia y Australia.

Eclipse total de Sol – miércoles 12 de agosto de 2026

Horario en México (UTC-5, horario de verano): inicia a las 10:34 a.m. y concluye a las 2:58 p.m.

Visibilidad: se apreciará como parcial en el norte de Estados Unidos, el oeste de África y Europa. La fase total será visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.

Eclipse parcial de Luna – viernes 28 de agosto de 2026

Horario en México (UTC-5, horario de verano): comienza a las 9:33 p.m. del jueves 27 y finaliza a las 12:51 a.m. del viernes 28

Visibilidad: podrá observarse en el este del océano Pacífico, toda América, Europa y África.

La energía lunar y los eclipses: una oportunidad de renovación interior

La coincidencia de una superluna y una lluvia de meteoros, junto con los eclipses de 2026, suele percibirse por muchas personas como un periodo de intensa sensibilidad emocional y energética.

Desde una visión simbólica y espiritual, estos fenómenos astronómicos actúan como catalizadores que iluminan procesos internos, potencian la introspección y favorecen el cierre de ciclos. La Luna llena amplifica emociones y pensamientos, mientras que los eclipses marcan puntos de cambio, invitando a soltar lo viejo para dar espacio a nuevas intenciones y comienzos.

Luna del Lobo enero 3 del 2026. Grok IA

Para aprovechar esta energía y fortalecer el aura, se recomienda practicar actividades conscientes durante estos eventos: meditación, respiración profunda, escritura de intenciones o rituales personales de limpieza energética.

Pasar tiempo al aire libre, observar el cielo con atención plena y desconectarse de estímulos negativos también ayuda a armonizar el campo energético.

Estos momentos astronómicos pueden convertirse en una poderosa herramienta de equilibrio interior, claridad mental y renovación espiritual si se viven con intención y apertura.