El proceso para obtener una visa de inmigrante y así poder viajar a los Estados Unidos ha sufrido modificaciones producto de una tajante decisión por parte de la Administración de Donald Trump. El Gobierno norteamericano difundió una lista negra de países cuyos ciudadanos verán impedido el procesamiento del documento que les habilita la residencia legal en el territorio.

La medida forma parte de una política más amplia vinculada al control migratorio y al uso de asistencia social. Si bien no implica una cancelación generalizada, introduce una pausa clave que afecta directamente a quienes esperan una resolución sobre su estatus migratorio.

A partir de una fecha puntual, el Departamento de Estado aplicará un criterio uniforme que alcanza a un grupo específico de extranjeros. La decisión ya es oficial y define qué ocurrirá con las entrevistas, las solicitudes y las visas vigentes.

El Gobierno de los Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas para los extranjeros provenientes de determinados países. (Foto: Archivo).

Lista negra del Gobierno de Estados Unidos y pausa de visas de inmigrante

El Gobierno de Estados Unidos confirmó una lista negra de países cuyos ciudadanos quedarán alcanzados por una pausa en la emisión de visas de inmigrante desde el 21 de enero de 2026 . La medida fue anunciada por el Departamento de Estado en el marco de una revisión integral de sus políticas migratorias.

La decisión responde a la postura del presidente Donald Trump, quien sostiene que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes y no convertirse en una carga pública. Por ese motivo, se revisan regulaciones y lineamientos para evitar el uso de asistencia social por parte de nuevos residentes permanentes.

Esta disposición del Gobierno estadounidense no implica la cancelación automática de trámites, pero sí frena la aprobación final de las visas durante el período de revisión.

Concretamente, los ciudadanos del exterior a quienes se les ha pausado el procesamiento de visa desde el 21 de enero son aquellos que provienen de los siguientes países:

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Birmania

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiyi

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

República Kirguisa

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Macedonia del Norte

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

Las entrevistas para la visa de inmigrante no serán suspendidas, aunque el trámite del documento quedará pausado. (Foto: Archivo).

¿Qué sucederá con las entrevistas de las visas?

El Departamento de Estado aclaró varios puntos clave sobre qué sucederá con las entrevistas de las visas y los trámites ya iniciados:

Las entrevistas de visa de inmigrante no se cancelan y seguirán siendo programadas.

No se revocan visas de inmigrante ya emitidas bajo esta directriz.

Las personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte de un país no incluido quedan exentas de la pausa.

La medida no aplica a las visas de turista, ya que corresponden a visas de no inmigrante.

Para consultas sobre admisión al país o estatus migratorio, las autoridades recomiendan contactar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La pausa seguirá vigente hasta que concluya la revisión de las políticas migratorias en curso.