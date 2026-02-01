En esta noticia
El proceso para obtener una visa de inmigrante y así poder viajar a los Estados Unidos ha sufrido modificaciones producto de una tajante decisión por parte de la Administración de Donald Trump. El Gobierno norteamericano difundió una lista negra de países cuyos ciudadanos verán impedido el procesamiento del documento que les habilita la residencia legal en el territorio.
La medida forma parte de una política más amplia vinculada al control migratorio y al uso de asistencia social. Si bien no implica una cancelación generalizada, introduce una pausa clave que afecta directamente a quienes esperan una resolución sobre su estatus migratorio.
A partir de una fecha puntual, el Departamento de Estado aplicará un criterio uniforme que alcanza a un grupo específico de extranjeros. La decisión ya es oficial y define qué ocurrirá con las entrevistas, las solicitudes y las visas vigentes.
Lista negra del Gobierno de Estados Unidos y pausa de visas de inmigrante
El Gobierno de Estados Unidos confirmó una lista negra de países cuyos ciudadanos quedarán alcanzados por una pausa en la emisión de visas de inmigrante desde el 21 de enero de 2026. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado en el marco de una revisión integral de sus políticas migratorias.
La decisión responde a la postura del presidente Donald Trump, quien sostiene que los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes y no convertirse en una carga pública. Por ese motivo, se revisan regulaciones y lineamientos para evitar el uso de asistencia social por parte de nuevos residentes permanentes.
Esta disposición del Gobierno estadounidense no implica la cancelación automática de trámites, pero sí frena la aprobación final de las visas durante el período de revisión.
Concretamente, los ciudadanos del exterior a quienes se les ha pausado el procesamiento de visa desde el 21 de enero son aquellos que provienen de los siguientes países:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Birmania
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- República Kirguisa
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
¿Qué sucederá con las entrevistas de las visas?
El Departamento de Estado aclaró varios puntos clave sobre qué sucederá con las entrevistas de las visas y los trámites ya iniciados:
- Las entrevistas de visa de inmigrante no se cancelan y seguirán siendo programadas.
- No se revocan visas de inmigrante ya emitidas bajo esta directriz.
- Las personas con doble nacionalidad que soliciten con un pasaporte de un país no incluido quedan exentas de la pausa.
- La medida no aplica a las visas de turista, ya que corresponden a visas de no inmigrante.
Para consultas sobre admisión al país o estatus migratorio, las autoridades recomiendan contactar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La pausa seguirá vigente hasta que concluya la revisión de las políticas migratorias en curso.