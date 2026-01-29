Durante la mañanera de hoy, la presidenta señaló lo platicado con Donald Trump por cerca de 40 minutos en una llamada telefónica.

En esta noticia Industria automotriz

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada de unos 40 minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que Washington expresó su interés en modificar las reglas de origen del T-MEC para hacerlas más estrictas, especialmente en el sector automotriz.

Sin embargo, la mandataria respondió que su prioridad es mantener el tratado como acuerdo trilateral con Canadá y preservar el esquema vigente de integración regional.

En paralelo, Sheinbaum recordó que se mantiene abierta la negociación sobre las 54 barreras no tarifarias señaladas por Estados Unidos, aunque subrayó que varias de esas medidas son decisiones soberanas de México que seguirán vigentes aun cuando se cierre el expediente técnico con Washington.

Durante la conversación telefónica, Trump mencionó el discurso incendiario que el primer ministro de Canadá dio recientemente en Davos. Sin embargo, “nosotros planteamos que seguimos manteniendo el acuerdo con los tres países”, señaló la presidenta.

Sheinbaum insistió en que “Hay una relación con Canadá independientemente de Estados Unidos”.

La llamada que duró cerca de 40 minutos se centró en temas comerciales. “Tienen interés en aumentar sus reglas de origen”. Las ‘reglas de origen’ les permiten a manufactureros y a las armadoras de autos tener acceso a algunas exenciones de aranceles si sus productos cruzan varias veces las fronteras, según desde dónde se fabricó originalmente, entre otros factores.

Otros temas donde Estados Unidos ha mostrado interés son “las tarifas que tenemos ahora como en lo que ellos llaman barreras no tarifarias”. Éstas son las que a veces se estiman como ‘prácticas desleales’, aunque oficialmente no se les llame así. “Son 54. Prácticamente todas están terminadas. Hay algunas que nosotros hemos dicho que son decisiones soberanas de México y ellos lo han aceptado.”

Sobre una posible visita de la mandataria a Estados Unidos, dijo “me invitó a Estados Unidos pero no quedamos en alguna fecha en particular. Quedamos de seguirnos llamando para darle seguimiento a las reuniones que tienen los equipos”.

Además, con Trump “hablamos de la industria automotriz. No hay una conclusión pero sí hablamos del tema.” Coincidió con que el día de ayer la presidenta conversó con directivos de la industria automotriz en México.

“Les interesa acelerar el cruce de las aduanas y la devolución más pronta del IVA. El año pasado se devolvió de IVA a la industria automotriz cerca de 37 mil mdp más que lo que se devolvió en 2024. Ellos solicitaron solamente que sea más pronto.”

Los directivos de la industria automotriz en México, según lo dicho por la presidenta, buscan que se acelere una norma ambiental, que se vence en 2027, para poder planear sus próximas inversiones.

Las automotrices mostraron interés en “seguir manteniendo los acuerdos comerciales con otras regiones del mundo. Se hizo una comisión intersecretarial con varias áreas para seguir avanzando en varios temas”.