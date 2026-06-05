Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este viernes, 5 de junio de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,54 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,54 euros y el diésel ronda los 1,62 euros por litro. Esta diferencia del 0.24% en la gasolina y del 0.18% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 5 de junio de 2026:

Madrid: 1.409 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.727 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.731 euros

Granada: 1.575 euros hasta los 1.72 euros

Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 5 de junio en España?

Durante este viernes, 5 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.679 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.66 euros

Valencia: desde los 1.289 euros hasta los 1.629 euros

Granada: desde los 1.539 euros hasta los 1.643 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.554 euros hasta los 1.643 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.669 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es gasolina sin plomo con 98 octanos (RON), que ofrece mayor resistencia a la detonación y mejor rendimiento en motores de alta compresión, además de ayudar a mantenerlos más limpios.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.499 euros y el máximo es de 1.879 euros

Barcelona: desde 1.529 euros hasta los 1.815 euros

Valencia: desde 1.599 euros hasta los 1.795 euros

Granada: desde 1.659 euros hasta los 1.779 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el automóvil: