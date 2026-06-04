El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este jueves, 4 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,53 euros, el de la gasolina 98 es de 1,71 euros y el del diésel es de 1,62 euros. En comparación con ayer, estas cifras reflejaron una variación del -0.51% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -1.17%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 4 de junio de 2026:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.819 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.727 euros

Valencia: 1.387 euros hasta los 1.731 euros

Granada: 1.565 euros hasta los 1.72 euros

Ceuta: 1.578 euros hasta los 1.578 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 4 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: desde los 1.304 euros hasta los 1.66 euros

Valencia: desde los 1.274 euros hasta los 1.635 euros

Granada: desde los 1.539 euros hasta los 1.643 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.42 euros hasta los 1.643 euros.

Málaga: desde los 1.449 euros hasta los 1.669 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un combustible sin plomo con índice de octano 98 (RON) que ofrece mayor resistencia al picado y un mejor desempeño en motores de alta compresión, además de contribuir a mantenerlos más limpios.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.805 euros

Valencia: desde 1.569 euros hasta los 1.799 euros

Granada: desde 1.659 euros hasta los 1.769 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los coches utilizan gasolina 95/98 y diésel y también opciones alternativas como GLP (autogás), GNC, electricidad (vehículos eléctricos e híbridos enchufables) y, de forma aún limitada, hidrógeno.