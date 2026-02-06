La empresa Tren Maya anunció el Tren Restaurante Janal, una iniciativa diseñada para fortalecer al proyecto de movilidad como un motor de desarrollo económico y cultural en el sureste del país. Su nombre, en lengua maya, hace referencia a la comida y simboliza la vocación gastronómica de esta nueva propuesta. El director general de la paraestatal, Óscar David Lozano Águila, señaló que este lanzamiento marca el comienzo de una alianza estratégica con los restaurantes y hoteles de la región, con el objetivo de proyectar la riqueza culinaria local a nivel nacional e internacional. “Janal no es únicamente una muestra de ingeniería ferroviaria de última generación; es la plataforma más ambiciosa para exhibir la gastronomía mexicana del siglo XXI”, afirmó el directivo. Su diseño está inspirado en la obra del arquitecto Luis Barragán, ya que prevalece luz, color y formas geométricas que le permiten al pasajero disfrutar de los amplios ventanales panorámicos. “Esta propuesta permitirá que los viajeros disfruten la diversidad culinaria del sureste mientras recorren el corazón del Mundo Maya”, destacó. Durante el recorrido de presentación, que se hizo en la uta Mérida–Izamal–Mérida, los asistentes degustaron un menú especial, que rindió homenaje a platillos tradicionales como: Además, se presentó por primera vez la Cerveza Tren Maya, una bebida creada especialmente para acompañar la experiencia gastronómica a bordo. Este producto estará disponible próximamente en todas las modalidades de servicio del tren: “Con esto buscamos consolidar una experiencia integral de excelencia para nuestros pasajeros”, puntualizó el director general. Y cerró: “Queremos que el mundo no solo utilice el tren para llegar a un destino, sino que el Tren Maya sea, por sí mismo, el destino gastronómico más importante de América”.