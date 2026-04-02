El Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá avanza oficialmente y ya tiene ruta ampliada confirmada para conectar a Zipaquirá con la capital en cerca de 40 minutos. El Gobierno nacional aseguró la financiación del proyecto y las autoridades regionales ratificaron que el sistema férreo contará con múltiples estaciones y conexión con otros medios de transporte, lo que permitirá movilizar a miles de pasajeros diariamente. El anuncio fue respaldado por el Ministerio de Transporte y por el presidente Gustavo Petro, quienes destacaron que este tren eléctrico será clave para descongestionar los corredores viales del norte de Bogotá. La iniciativa hace parte de la reactivación ferroviaria del país y permitirá que los habitantes de la Sabana lleguen a la capital en menos de una hora. El proyecto del Tren de Cercanías de la Sabana entró en una nueva fase luego de confirmarse la cofinanciación entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Cundinamarca y las autoridades de Bogotá. Los recursos se ejecutarán en vigencias futuras entre 2026 y 2039, periodo en el que se desarrollará la construcción y posterior operación del sistema. Las autoridades indicaron que el cronograma permitirá avanzar en la implementación del tren eléctrico que conectará la Sabana norte con Bogotá, con una operación progresiva una vez entren en funcionamiento los tramos principales. Este sistema se integrará con el Metro de Bogotá, el SITP y el Regiotram de Occidente. El Tren de Cercanías tendrá un recorrido aproximado de 49 kilómetros entre Zipaquirá y Bogotá. A lo largo del trazado se ubicarán 17 estaciones que permitirán el acceso de pasajeros desde distintos municipios de la Sabana. Entre los puntos confirmados se encuentran: De acuerdo con el diseño del proyecto, once estaciones estarán dentro de Bogotá y el resto se distribuirán entre los municipios cercanos. Esto facilitará la conexión directa con otros sistemas de transporte masivo. Uno de los principales beneficios del Tren de Cercanías será la reducción significativa en los tiempos de desplazamiento. Actualmente, el trayecto entre Zipaquirá y Bogotá puede tardar varias horas debido a la congestión vehicular. Con la puesta en marcha del tren eléctrico, el recorrido se hará en aproximadamente 40 minutos. Esto permitirá que miles de usuarios lleguen a la capital en menos de una hora, optimizando los desplazamientos laborales y académicos. Además, el sistema tendrá capacidad para transportar más de 900 pasajeros por viaje, con una proyección de hasta 187.000 personas movilizadas diariamente. El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 17,45 billones de pesos. El Gobierno nacional aportará la mayor parte de los recursos mediante vigencias futuras, mientras que la Gobernación de Cundinamarca y el Distrito Capital participarán con financiación adicional. Según las cifras oficiales: Esta financiación permitirá garantizar la construcción, operación y mantenimiento del sistema ferroviario a largo plazo. El Tren de Cercanías de la Sabana traerá múltiples beneficios para la movilidad y el desarrollo regional. Entre los principales impactos se destacan: