Durante décadas, los mapas situaban a la Isla Bermeja a más de 100 kilómetros de la punta noroeste de la Península de Yucatán. Sin embargo, investigaciones recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmaron que nunca existió y que su presencia se debió a un error cartográfico. De haber sido real, habría extendido la zona marítima bajo jurisdicción de México, con un impacto directo en los acuerdos del Tratado Clinton-Zedillo, firmado entre México y Estados Unidos para delimitar las fronteras en el Golfo de México. Las primeras menciones de la Isla Bermeja se remontan al siglo XVI. Según historiadores, uno de los registros más antiguos aparece en la cartografía portuguesa, específicamente en un mapa elaborado por Gaspar Viegas en 1535. Más tarde, en 1544, también habría sido incluida en un mapa atribuido a Sebastián Caboto. Estas referencias despertaron interés y llevaron a que, durante años, la isla fuera mencionada en libros y cartas de navegación, pese a que nunca pudo comprobarse su existencia física. Años después, México comenzó a vincularla con sus límites marítimos en el Golfo de México, ya que, de haber existido, podría haber ampliado su zona económica exclusiva (ZEE) y, con ello, sus derechos sobre recursos naturales como petróleo y gas. Por este motivo, pese a no haber sido localizada nunca, la isla continuó apareciendo en mapas oficiales y tratados internacionales. Según los registros oficiales, la presencia cartográfica de la Isla Bermeja se mantuvo hasta 1946 en mapas y publicaciones gubernamentales. Sin embargo, a finales de la década de 1990, cuando México negociaba con Estados Unidos la delimitación de la frontera marítima, la isla desapareció de la cartografía oficial. En 1977, la Secretaría de Marina de México envió un buque para corroborar su existencia. El almirante a cargo del navío informó que no encontraron nada. La inspección, realizada el 5 de septiembre de ese año, abarcó la ubicación teórica de la isla y se efectuó mediante un patrón de búsqueda de 322,5 millas náuticas cuadradas con barrido hidroacústico. Posteriormente, en 1997, la Secretaría de Marina repitió la verificación con un buque oceanográfico, obteniendo el mismo resultado: la isla no fue localizada en el área asignada. Si bien los teóricos coinciden en que la isla jamás existió y que se trató únicamente de un error cartográfico, surgieron teorías conspirativas que podrían explicar por qué nunca se hallaron pruebas de su presencia. Las más conocidas son: