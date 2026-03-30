El cierre de marzo llegará con condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio mexicano. De acuerdo con los pronósticos más recientes, el último lunes del mes estará marcado por un descenso significativo de temperaturas, acompañado de lluvias y fuertes vientos. Las autoridades meteorológicas alertaron sobre la presencia de un frente frío que provocará un ambiente inestable, con potencial de afectaciones en distintas zonas del país. Este fenómeno impactará principalmente durante las primeras horas del día, intensificándose en algunas regiones. El ingreso de aire frío provocará temperaturas muy bajas en el norte, centro y oriente del país, con heladas y registros bajo cero en zonas montañosas. Estados como Chihuahua, Durango y el Estado de México serán los más afectados, con ambiente gélido durante gran parte del día. Además, el contraste térmico elevará el riesgo de enfermedades respiratorias, por lo que se recomienda extremar precauciones. El sistema frontal también generará lluvias intensas y chubascos en diversas entidades. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sureste, incluyendo estados como Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, existe riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas urbanas y de difícil drenaje. El pronóstico indica que las precipitaciones podrían extenderse a lo largo del día, con mayor intensidad en horas de la tarde y noche. Esto podría afectar la movilidad y generar complicaciones en servicios básicos. El fenómeno también estará acompañado por vientos fuertes asociados al desplazamiento del frente frío, con rachas que podrían alcanzar niveles peligrosos en distintas zonas del país. Estas condiciones incrementarán el impacto del sistema en varias regiones. Se prevé que las ráfagas superen los 60 km/h, lo que eleva el riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares y daños en infraestructura ligera. Además, en zonas costeras habrá oleaje elevado, representando un peligro para actividades marítimas. Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados y evitar exponerse a condiciones climáticas adversas durante este lunes.