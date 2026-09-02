Llega un viento huracanado con riesgo de fuertes lluvias e inundaciones repentinas en septiembre: las zonas afectadas

El huracán Karina se intensificó este lunes sobre las aguas del océano Pacífico y alcanzó la categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 233 kilómetros por hora. A pesar de su fuerza, el sistema no representaba por ahora una amenaza directa para las zonas habitadas.

El fenómeno registró una rápida intensificación después de convertirse en huracán el pasado domingo, favorecido por las condiciones cálidas del Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Karina se ubicaba aproximadamente a 1.642 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México, y se desplazaba en dirección oeste.

Se aproxima una tormenta negra que dejará fuertes lluvias y vientos huracanados para este martes 25 de agosto (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por el momento, no se habían emitido vigilancias ni avisos costeros. Sin embargo, los especialistas señalaron que el oleaje provocado por el huracán podría afectar algunas zonas de México y posiblemente alcanzar el sur de California.

De acuerdo con las previsiones, Karina aún tenía posibilidades de intensificarse antes de atravesar algunas variaciones en su fuerza durante los próximos días.

Alerta por el huracán Karina

Mientras Karina permanece alejado de tierra firme, los meteorólogos también mantienen bajo vigilancia a la tormenta tropical Lowell.

El sistema se encontraba a unos 1.376 kilómetros al este-sureste de Hilo, Hawái, con vientos máximos sostenidos de 97 kilómetros por hora y movimiento hacia el oeste.

Las proyecciones del NHC señalaban que Lowell podría alcanzar la categoría de huracán entre la noche del lunes y el martes.

Aunque no suponía una amenaza inmediata, su trayectoria podría acercarlo a las islas hawaianas en los próximos días. Por ello, las autoridades mantienen un seguimiento constante de su evolución.

Pronóstico del clima del SMN

Para este miércoles 2 de septiembre, el clima en la Ciudad de México comenzó con un ambiente fresco durante las primeras horas del día, especialmente en las zonas altas, donde incluso se registraron temperaturas frías.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, durante la tarde aumentará la nubosidad y existe hasta un 80% de probabilidad de lluvias fuertes en diferentes puntos de la capital.

Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado y se prevé un 60% de probabilidad de chubascos, por lo que las precipitaciones podrían extenderse hasta las últimas horas de este miércoles.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda extremar precauciones, particularmente durante los desplazamientos por la ciudad.