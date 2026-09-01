El Tren del Ciclo Tropical continúa activo en los océanos Pacífico y Atlántico, según el informe más reciente publicado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Actualmente, cuatro sistemas se encuentran bajo vigilancia: las tormentas tropicales Lowell, Marie y Edouard , además del huracán Karina , de categoría 4.

Aunque algunos de estos fenómenos se localizan a una distancia que evita representar un peligro directo para el territorio mexicano, la circulación de María genera efectos en el país, principalmente al aumentar la probabilidad de inundaciones en los estados occidentales. Conagua también informó sobre fuertes lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento de entre 30 y 60 kilómetros por hora en las regiones más seguras del sur de México y la Península de Yucatán.

Clima en México martes 1 de septiembre. Conagua

¿Dónde se encuentran los ciclones tropicales que monitorea Conagua?

Huracán Karina: su centro se encuentra a más de 2000 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Debido a la distancia y al viaje que realiza, no se le considera una persona peligrosa en México .

Tormenta tropical Marie: ubicada a 650 kilómetros al sur de Playa Pérula, Jalisco. Su circulación refleja la probabilidad de lluvia en el oeste de México .

Tormenta tropical Edouard: su centro se ubica a 70 kilómetros al oeste de Cameron, Luisiana, Estados Unidos. Debido a su distancia y trayectoria, no representa un peligro para México .

La tormenta tropical Lowell forma parte del sistema de ciclones tropicales que actualmente se extiende por la costa del Pacífico. Conagua mantiene la vigilancia de su evolución y trayectoria.

Clima para México Conagua

Marie genera efectos en el oeste de México.

Según Conagua, la extensa circulación de la tormenta tropical Marie está generando efectos en distintas regiones del país. Su presencia favorece condiciones de mayor humedad e incrementa la posibilidad de lluvias en entidades occidentales, por lo que las autoridades recomiendan estar atentos a las alertas meteorológicas.

La organización también informó que el radar de Laughlin detectó ecos reflectantes en colores negro y rojo , asociados a fuertes lluvias en algunas zonas de Coahuila . Estas condiciones pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante las precipitaciones.

Asimismo, Conagua publicó el pronóstico de viento y oleaje válido del 1 al 4 de septiembre para Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Se recomienda a la población seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en zonas costeras y durante la presencia de tormentas.

Fuertes lluvias y vientos en varias regiones de México.

El pronóstico incluye lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento de entre 30 y 60 km/h en zonas del sur y en ciertas áreas del país, incluida la península de Yucatán. Estas condiciones pueden aumentar la alerta, reducir la visibilidad y provocar posibles daños en zonas vulnerables.

Ante la llegada del Tren Ciclón Tropical , las autoridades recomiendan consultar los avisos oficiales y evitar buscar zonas de riesgo durante las tormentas. En las zonas costeras, también es importante mantenerse informado sobre las condiciones del viento y del oleaje.

Conagua continuará con el monitoreo de Karina, Lowell, Marie y Edouard , debido al cual la trayectoria e intensidad de los sistemas tropicales podrían variar. En México, el principal efecto reportado en este informe es el aumento de las precipitaciones asociado con la circulación de Mary.