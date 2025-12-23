En esta noticia Efecto temporal

La inflación de la primera quincena de diciembre se ubicó en 0.17%, lo que representó su nivel más bajo desde 2021 y cambió la tendencia de los precios al consumidor de forma momentánea.

La desaceleración de este indicador del Inegi fue consecuencia de una baja en el precio de productos como las frutas, verduras, la carne de pollo y el huevo.

El huevo tuvo decremento en los precios de 2.5%, seguido por el pollo, cuyo valor al público bajó 0.95% de una quincena a otra.

Sin embargo, los precios que tuvieron la mayor contracción fueron las frutas y verduras, donde destacó el precio de la calabacita (-10.62%), el chile serrano (-7.80%), la papaya (-6.58%), el jitomate (-4.84%) y el chayote (-4.82%).

“La inflación de productos agropecuarios se contrajo 0.93% quincenal, registrando su primera caída desde el 2021 al comparar con periodos iguales”, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

En este sentido, el área de Análisis Económico de Banamex consideró que el resultado de la primera mitad de diciembre fue “sorpresivo” por menores aumentos a lo anticipado en servicios turísticos y en mercancías no alimenticias, así como a la mayor caída en agropecuarios.

“Ante la sorpresa a la baja ahora vemos la inflación general y subyacente en 3.8% y 4.3% para todo diciembre. La inflación anual de mercancías ha mostrado una tendencia al alza este año que se ha revertido ligeramente en meses recientes, lo que se ha visto compensado parcialmente por una disminución de la inflación de servicios”, señaló Banamex.

Pese a la sorpresa de la primera mitad de diciembre, Banamex advierte que la inflación repuntará a inicios del año entrante, como consecuencia de los incrementos a los impuestos a bebidas azucaradas y cigarros, así como a los aranceles, que impactarán principalmente en el componente de las mercancías.

El gobierno federal aprobó el incremento a los aranceles de productos provenientes principalmente de China, con tasas que van de 15% a 50%. En este sentido, el propio titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que los aranceles tendrán un impacto inflacionario estimado en 0.2 puntos porcentuales para el año entrante.

“Sin embargo, a lo largo del año estas presiones se verán contrarrestadas parcialmente por la apreciación del tipo de cambio, la relativamente baja inflación de precios al productor y la debilidad del crecimiento económico que prevalecería”, señaló Banamex.