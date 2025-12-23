Por muy mexicano que parezca el concepto “bueno, bonito y barato”, Tiendas 3B cotiza en la bolsa de Nueva York.

“Bueno, bonito y barato” es una frase que pasó de estar en el colectivo imaginario de la mexicanidad a convertirse en un boyante negocio, BBB o 3B, liderado por el empresario estadounidense de origen libanés, Anthony Hatoum.

Tiendas 3B inició en 2005 y hace 10 años apenas tenía 15 unidades en México, pero la empresa afirma que durante 2024 abrió una tienda nueva cada 18 horas.

Tiendas 3B.

Se trata de un modelo de negocio que se basa en el hard discount, es decir, precios con descuentos agresivos, destinados originalmente a la base de la población.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la presencia de las tiendas 3B dejó de limitarse a colonias populares y se expandió a zonas de ingreso medio y alto. En la actualidad, existen Tiendas 3B en colonias tradicionales como Santa María La Ribera, San Rafael y hasta barrios de clase alta, como Polanco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el estudio “Panorama del Hard Discount en Latam”, elaborado por Predik, 3B forma parte de una nueva ola de tiendas de hard discount, un terreno donde compite con marcas como Bodega Aurrerá Expréss, de Walmart, Tiendas Neto, de Grupo Salinas, Bara, de Femsa, y Supercito, de Chedraui.

En México y América Latina, este modelo detonó a partir de 2020, durante la pandemia, debido a los cambios de hábitos en el consumo y la crisis financiera, resalta el estudio.

“Hasta hace pocos años, el hard discount tenía un papel marginal en el mercado de abarrotes, con apenas 2.3% de participación en 2022 en México. Sin embargo, hacia 2025 su peso en el retail moderno superaba ya 30%, lo que lo convierte en el formato de mayor dinamismo”, señala el estudio.

El concepto

Por muy mexicano que parezca el concepto “bueno, bonito y barato”, Tiendas 3B cotiza en la bolsa de Nueva York, debutando apenas en febrero de 2024.

El precio por acción de la OPI fue de u$s 17.5, y cerró en u$s 19.5, un alza de 11% en el primer día.

Hoy el precio por acción es superior a u$s 35 por cada unidad, un crecimiento de 80% en 22 meses.

La empresa se ha colocado como una de las firmas con mayor crecimiento reconocidas a nivel mundial. El año anterior, The Financial Times, puso a Tiendas 3B como la tercera empresa de mayor crecimiento en México.

Solo entre el tercer trimestre de 2024 y el cierre de septiembre pasado abrieron 528 tiendas, un crecimiento de 17% anual y una aceleración de 2.5 veces en cinco años.

¿Por qué es un modelo exitoso?

La definición de bueno, bonito y barato es el ADN de las tiendas. De acuerdo con información de la empresa, el portafolio se limita a 800 productos con alto consumo, en la presentación que más se compra y al mejor precio posible.

El modelo también incluye las marcas propias, dice la empresa, con la misma calidad de las marcas comerciales, pero con un valor menor. La marca propia representó 54% de las ventas de 3B en 2024.

El precio de productos como un litro de leche en envase de tetrapack de marca propia es aproximadamente 30% más barato en comparación con marcas comerciales como Alpura o Nutrileche.

Pero el modelo no se centra solo en los precios bajos, sino en crear tiendas estandarizadas, con un piso de venta de 450 metros cuadrados, costos de inversión y costos de renta bajos.

Todos estos factores son las características que vuelven rentable al modelo de negocios del hard discount, señala el estudio “El avance del hard discount. Evolución y perspectivas a 2030″, elaborado por Monitor Deloitte.

Sin embargo, de acuerdo con Juan Benjamín Jayme Ornelas, manager regional en Waldo’s, en México se ha desatado una “guerra” por el retail de abarrotes, con tres jugadores principales: 3B, Bodega Aurrerá y OXXO.

El especialista señala que cada una tiene sus ventajas, pero las tres están en la mente del consumidor como una tienda “cercana, rápida, barata o todo a la vez”.

De acuerdo con el último reporte trimestral disponible de Walmart, Bodega Aurrerá tiene un total de 2,606 tiendas al cierre de septiembre, mientras que OXXO rebasa las 24 mil unidades.

¿Hasta dónde quieren llegar?

La compañía de Anthony Hatoum afirma que cada tienda se planea para atender a una población estimada de 10 mil habitantes, por lo que todavía tienen mucho espacio de crecimiento.

La empresa estima que el país entero tiene la capacidad para albergar 14,000 Tiendas 3B, a lo que se suma que en México la penetración de tiendas hard discount fue de apenas 3% del mercado de ventas minoristas, que en 2023 ascendió a u$s 157,000 millones, de acuerdo con Nielsen.