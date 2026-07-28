La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo se vio favorecida por las estrategias impulsadas por la empresa para atraer usuarios.

Las acciones de FEMSA retrocedieron en las primeras operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que la dueña de Oxxo reportó un aumento de ingresos y utilidades en el segundo trimestre, respaldada por el desempeño de su negocio de tiendas de conveniencia, la expansión de Bara y el crecimiento de Spin by Oxxo, en un entorno marcado por un consumo todavía débil en México.

Los títulos de la compañía descendían 0.32%, a MXN$230.27 por acción (Ciudad de México 8:03 horas), de acuerdo con datos de la BMV.

La empresa regiomontana informó ingresos récord por MXN $231,002 millones, un incremento anual de 9.3%, mientras que la utilidad neta atribuible a la controladora avanzó 64.8%, hasta 9,219 millones.

El crecimiento de las ganancias estuvo favorecido por una menor pérdida cambiaria no monetaria, que aportó un efecto positivo de MXN$3,447 millones tras la apreciación del peso frente al dólar, además de una contribución positiva de su joint venture en Brasil y de su participación en BradyPlus.

El negocio de Oxxo México, que representa 37.5% de los ingresos consolidados de Femsa, fue el principal motor del trimestre al incrementar sus ventas 11.8%, acompañado por avances de 17.4% en la división de Movilidad y 2.2% en Salud, compensando una caída de 3.8% en Europa.

“Durante el segundo trimestre logramos resultados sólidos, reflejando un desempeño alentador en OXXO México y el impulso sostenido en muchas de nuestras operaciones de retail”, escribió José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA, en su carta a inversionistas.

El ejecutivo añadió que Coca-Cola FEMSA continuó enfrentando una demanda de consumo débil y el impacto del incremento al impuesto especial en México, aunque esos efectos fueron compensados por un sólido desempeño en Sudamérica.

Oxxo gana tráfico; Bara acelera expansión

Femsa señaló que las iniciativas comerciales implementadas en Oxxo comenzaron a reflejarse en un mayor tráfico de clientes y mejores resultados operativos durante el trimestre.

La compañía también atribuyó parte del desempeño al impulso generado por el Mundial de Futbol 2026, la comercialización de los álbumes coleccionables de Panini y la creciente adopción de servicios dentro de sus tiendas.

“Estos resultados se lograron a pesar de un entorno de consumo débil, un clima adverso y un moderado efecto calendario por la Semana Santa”, indicó la empresa.

La cadena de descuento Bara mantuvo el ritmo de crecimiento al incrementar sus ingresos 35.8%, mientras que las ventas en mismas tiendas avanzaron 11.3%.

Además, la empresa abrió 112 nuevas tiendas Bara durante el trimestre, con lo que alcanzó 786 unidades al cierre de junio de 2026, consolidando este formato como una de las principales apuestas de crecimiento de Femsa.

Spin by Oxxo suma usuarios

Por su parte, Spin by Oxxo, la plataforma financiera de la compañía, incorporó 700,000 nuevos usuarios durante el trimestre para alcanzar 17.6 millones, frente a 14.5 millones registrados un año antes, reforzando la estrategia de Femsa para ampliar su ecosistema digital y de servicios financieros.