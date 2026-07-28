Mezclar café ya usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Los ingredientes que normalmente quedan como sobrantes en la cocina pueden tener una segunda utilidad dentro del hogar. Uno de los trucos que más llamó la atención en los últimos meses consiste en combinar café ya utilizado con bicarbonato de sodio para aprovechar sus propiedades.

Esta mezcla comenzó a difundirse porque emplea dos productos económicos y fáciles de conseguir, que juntos pueden utilizarse en distintas tareas domésticas sin necesidad de recurrir a productos específicos.

Qué beneficios tiene mezclar café usado con bicarbonato

El café ya preparado conserva una textura abrasiva suave, mientras que el bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores y colaborar en la limpieza de distintas superficies. Al utilizarlos en conjunto, muchas personas los aprovechan para realizar diferentes tareas de mantenimiento dentro del hogar.

Entre los principales usos que se destacan:

Eliminador de olores : el bicarbonato neutraliza olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Esta mezcla es ideal para colocar en la heladera, el tacho de basura o incluso en zapatos.

Limpiador natural : gracias a su textura, el café actúa como abrasivo suave y, junto al bicarbonato, ayuda a remover suciedad en superficies como ollas, sartenes o piletas.

Exfoliante corporal : en el cuidado personal, esta combinación puede utilizarse como exfoliante casero para la piel, ayudando a eliminar células muertas.

Repelente de insectos: algunas personas lo usan en exteriores para alejar hormigas u otros insectos, aunque su efectividad puede variar.

¿Por qué recomiendan mezclar café con bicarbonato?

El principal motivo por el que esta mezcla se volvió tendencia es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar el uso de productos químicos más agresivos.

Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan Archivo El Cronista

Además, es una alternativa accesible, fácil de preparar y versátil, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar.

¿Cómo prepararlo correctamente?

La preparación es simple: se mezcla café usado (ya seco) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta lograr una textura homogénea. Dependiendo del uso, se puede aplicar en seco o agregar unas gotas de agua para formar una pasta.

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta?

Si bien es un método seguro en la mayoría de los casos, se recomienda probar primero en una superficie pequeña para evitar manchas o daños, especialmente en materiales delicados.

En definitiva, mezclar café usado con bicarbonato es una alternativa económica, sustentable y funcional que demuestra cómo pequeños hábitos pueden generar grandes cambios en el día a día.