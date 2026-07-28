Los ciudadanos mexicanos y colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses.

Los mexicanos y colombianos que deseen ingresar a Estados Unidos deben conocer las condiciones que debe cumplir el pasaporte para que las autoridades migratorias permitan el ingreso al país.

Cuando un pasaporte se encuentra fuera de vigencia o en condiciones que lo vuelven inválido como presentar roturas o manchas, los agentes de migración podrán negarle el ingreso aunque la visa aún se encuentre vencida.

Estados Unidos prohibirá la entrada de todos los ciudadanos mexicanos y colombianos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son las condiciones de ingreso?

Los ciudadanos mexicanos y colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

Pasaporte vigente.

Visa estadounidense válida que se corresponda con el motivo del viaje.

Demostrar el propósito del viaje , el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.

Cumplir con los controles de inspección.

Los ciudadanos mexicanos y colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. Chat GPT

Cómo renovar el pasaporte en México y Colombia

Para renovar el pasaporte desde México, se debe agendar una cita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y completar la solicitud correspondiente. Se solicitará que se presente el pasaporte anterior y que se acredite la identidad y nacionalidad mexicana.

Además, se tendrá que realizar el pago y acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos. Por último, se recibirá el pasaporte nuevo de acuerdo a los tiempos de entrega.

Por otro lado, para renovar el pasaporte en Colombia, se debe agendar una cita a través del sistema de la Cancillería de Colombia y presentarse a la fecha y hora asignadas con el documento de identidad.

Allí, se solicitará el registro biométrico, la fotografía y la firma, además de que se pague el valor del trámite. Cuando el pasaporte esté disponible, la autoridad lo notificará de inmediato.

Tramitar una visa americana desde México o Colombia

Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es: