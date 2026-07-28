En esta noticia

Los mexicanos y colombianos que deseen ingresar a Estados Unidos deben conocer las condiciones que debe cumplir el pasaporte para que las autoridades migratorias permitan el ingreso al país.

Cuando un pasaporte se encuentra fuera de vigencia o en condiciones que lo vuelven inválido como presentar roturas o manchas, los agentes de migración podrán negarle el ingreso aunque la visa aún se encuentre vencida.

Medida.Es un hecho | Estados Unidos revisará ascendencia por ascendencia y permitirá el ingreso legal sin visa americana ni pasaporte a quienes puedan probar que tienen sangre americana con este documento
Truco de seguridad.Envuelve la billetera y las llaves en papel de aluminio: para qué sirve y por qué se recomienda

Estados Unidos prohibirá la entrada de todos los ciudadanos mexicanos y colombianos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son las condiciones de ingreso?

Los ciudadanos mexicanos y colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

  • Pasaporte vigente.
  • Visa estadounidense válida que se corresponda con el motivo del viaje.
  • Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.
  • Cumplir con los controles de inspección.
Los ciudadanos mexicanos y colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses.
Los ciudadanos mexicanos y colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses.Chat GPT

Cómo renovar el pasaporte en México y Colombia

Para renovar el pasaporte desde México, se debe agendar una cita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y completar la solicitud correspondiente. Se solicitará que se presente el pasaporte anterior y que se acredite la identidad y nacionalidad mexicana.

Además, se tendrá que realizar el pago y acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos. Por último, se recibirá el pasaporte nuevo de acuerdo a los tiempos de entrega.

Por otro lado, para renovar el pasaporte en Colombia, se debe agendar una cita a través del sistema de la Cancillería de Colombia y presentarse a la fecha y hora asignadas con el documento de identidad.

Allí, se solicitará el registro biométrico, la fotografía y la firma, además de que se pague el valor del trámite. Cuando el pasaporte esté disponible, la autoridad lo notificará de inmediato.

Tramitar una visa americana desde México o Colombia

Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es:

  1. Determinar el tipo de visa que corresponde según el motivo del viaje.
  2. Completar en línea el Formulario DS-160.
  3. Guardar e imprimir la hoja de confirmación del DS-160.
  4. Crear una cuenta en el sistema oficial de citas para visas.
  5. Pagar la tarifa de solicitud correspondientes.
  6. Programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).
  7. Acudir con el pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago y la documentación de respaldo solicitada, que pueda acreditar el propósito del viaje y los vínculos con el país de origen.
  8. Esperar la resolución de la solicitud y recibir el pasaporte con la visa estampada.