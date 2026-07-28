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Los mexicanos y colombianos que deseen ingresar a Estados Unidos deben conocer las condiciones que debe cumplir el pasaporte para que las autoridades migratorias permitan el ingreso al país.
Cuando un pasaporte se encuentra fuera de vigencia o en condiciones que lo vuelven inválido como presentar roturas o manchas, los agentes de migración podrán negarle el ingreso aunque la visa aún se encuentre vencida.
Estados Unidos prohibirá la entrada de todos los ciudadanos mexicanos y colombianos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son las condiciones de ingreso?
Los ciudadanos mexicanos y colombianos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses. Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:
- Pasaporte vigente.
- Visa estadounidense válida que se corresponda con el motivo del viaje.
- Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.
- Cumplir con los controles de inspección.
Cómo renovar el pasaporte en México y Colombia
Para renovar el pasaporte desde México, se debe agendar una cita ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y completar la solicitud correspondiente. Se solicitará que se presente el pasaporte anterior y que se acredite la identidad y nacionalidad mexicana.
Además, se tendrá que realizar el pago y acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos. Por último, se recibirá el pasaporte nuevo de acuerdo a los tiempos de entrega.
Por otro lado, para renovar el pasaporte en Colombia, se debe agendar una cita a través del sistema de la Cancillería de Colombia y presentarse a la fecha y hora asignadas con el documento de identidad.
Allí, se solicitará el registro biométrico, la fotografía y la firma, además de que se pague el valor del trámite. Cuando el pasaporte esté disponible, la autoridad lo notificará de inmediato.
Tramitar una visa americana desde México o Colombia
Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es:
- Determinar el tipo de visa que corresponde según el motivo del viaje.
- Completar en línea el Formulario DS-160.
- Guardar e imprimir la hoja de confirmación del DS-160.
- Crear una cuenta en el sistema oficial de citas para visas.
- Pagar la tarifa de solicitud correspondientes.
- Programar la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).
- Acudir con el pasaporte vigente, la confirmación del DS-160, el comprobante de pago y la documentación de respaldo solicitada, que pueda acreditar el propósito del viaje y los vínculos con el país de origen.
- Esperar la resolución de la solicitud y recibir el pasaporte con la visa estampada.