Los extranjeros que viajen desde o hacia Colombia deberán cumplir con los requisitos migratorios vigentes para evitar contratiempos.

Quienes tengan previsto viajar desde Colombia hacia otro país o regresar al territorio nacional deben verificar con anticipación que su pasaporte se encuentre vigente. Este documento sigue siendo un requisito indispensable para la mayoría de los vuelos internacionales con salida o llegada a aeropuertos como los de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias realizan controles antes del embarque.

Aunque algunos acuerdos regionales permiten a los ciudadanos colombianos ingresar a determinados países únicamente con la cédula de ciudadanía, esa posibilidad no se extiende a la mayoría de los destinos internacionales. Por ello, presentar un pasaporte vencido puede impedir abordar el vuelo o generar contratiempos durante los procesos de control migratorio.

Confirmado | Aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla anularán la salida de extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte Villamilk

¿Qué sucede si un viajero intenta salir o ingresar a Colombia con el pasaporte vencido?

Para ingresar o salir de Colombia, las autoridades migratorias exigen que los viajeros cuenten con documentos válidos y en regla. En el caso de los ciudadanos extranjeros, la regla general es presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje aceptado por Migración Colombia.

Las aerolíneas también revisan la documentación antes de permitir el abordaje. Si el pasaporte está vencido, presenta deterioros o no cumple con los requisitos establecidos por el país de destino, la empresa puede negar el embarque al pasajero.

Ante este escenario, quienes tengan previsto realizar un viaje internacional desde aeropuertos como los de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o cualquier otra ciudad del país, deberían verificar con suficiente anticipación la vigencia de su pasaporte para evitar contratiempos antes de volar.

¿En qué casos los colombianos pueden viajar sin pasaporte?

Los ciudadanos colombianos tienen la posibilidad de ingresar a algunos países de la Comunidad Andina utilizando únicamente la cédula de ciudadanía vigente, en virtud de los acuerdos de integración regional.

No obstante, esa excepción no aplica para la mayoría de los destinos internacionales. Quienes viajen a países de América, Europa, Asia, África u Oceanía deberán contar con un pasaporte vigente, por lo que las autoridades aconsejan revisar con anticipación los requisitos migratorios establecidos por el país de destino antes de comprar los boletos de viaje.

Con la prórroga ya en marcha, los colombianos tienen asegurada la expedición de pasaportes hasta abril de 2026 (Fuente: archivo). Aaftab Sheikh

¿Por qué una aerolínea puede impedir el embarque?

Las compañías aéreas tienen la responsabilidad de comprobar que los pasajeros cumplen con la documentación exigida por el país al que viajan. Si trasladan a una persona que no reúne esos requisitos, pueden ser sancionadas por las autoridades migratorias.

Por esta razón, la revisión del pasaporte suele realizarse durante el check-in o al despachar el equipaje. Si el documento está vencido, deteriorado o no cumple con la vigencia mínima requerida por el país de destino, el pasajero podría no ser autorizado a abordar el avión.

¿Qué documentos suelen revisar antes de un viaje internacional?

Antes de autorizar la salida o el ingreso de un viajero, se debe verificar:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad cuando exista un acuerdo internacional que permita su utilización.

Coincidencia entre los datos del pasaje y los documentos de viaje.

Visas o autorizaciones migratorias, cuando sean obligatorias.

Documentación adicional requerida por el país de destino.

Formularios migratorios o requisitos sanitarios, cuando correspondan.

Las autoridades recomiendan confirmar si el destino solicita visa u otros documentos adicionales antes de viajar. Realizar estas verificaciones con tiempo puede evitar demoras, rechazos de embarque y otros problemas durante el recorrido internacional.