En esta noticia ¿Cuánto deben pagar las aerolíneas por equipaje perdido o dañado?

Millones de pasajeros viajan a diario por todo el país, algunos con aerolíneas low cost otros con empresas de primera línea, todas ellas tienen algo en común, son susceptibles a perder y/o dañar tu equipo, ante casos así, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, dio claridad sobre los derechos que los viajeros tiene.

Las personas que viajan en avión en México tienen derecho a recibir una indemnización de hasta 17,596 pesos cuando una aerolínea pierde o daña su equipaje documentado, de acuerdo con la guía de derechos difundida por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Cambia el equipaje de mano: cómo es la nueva reglamentación que deberán cumplir todos los pasajeros (foto: archivo).

La Profeco, por medio de un informe de la Revista del Consumidor, explicó que las empresas de transporte aéreo están obligadas a responder por las afectaciones al equipaje de los pasajeros y a cumplir con diversas compensaciones previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil, además de garantizar información clara sobre sus servicios.

¿Cuánto deben pagar las aerolíneas por equipaje perdido o dañado?

En su publicación “Qué hacer si…”, correspondiente a junio de 2026, la Profeco precisó que las indemnizaciones por pérdida o daño del equipaje dependen del tipo de maleta afectada. En el caso del equipaje documentado, la compensación puede alcanzar los 17,596 pesos, equivalentes a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Dinero en México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las indemnizaciones contempladas son:

Equipaje de mano: hasta 9,384 pesos ( 80 UMA ).

Equipaje documentado: hasta 17,596 pesos (150 UMA).

Equipaje sin costo: entre 15 y 25 kilogramos documentados, además de hasta dos piezas de mano con un máximo conjunto de 10 kilogramos.

La Procuraduría subrayó que estas compensaciones forman parte de los derechos básicos de los usuarios del transporte aéreo y pueden exigirse cuando exista responsabilidad de la aerolínea por la pérdida o deterioro de las pertenencias registradas para el vuelo.

Se aleja el equipaje de mano: reducen las medidas del artículo personal de este listado de aerolíneas (foto: archivo)

Otros derechos que tienen los pasajeros al viajar en avión

La guía también establece que los viajeros tienen derecho a recibir compensaciones cuando se registran retrasos o cancelaciones atribuibles a las aerolíneas.

Si un vuelo se retrasa más de cuatro horas o es cancelado, el pasajero puede optar por el reembolso del boleto con una indemnización mínima de 25%, transporte sustituto con alimentos y hospedaje cuando corresponda, o un vuelo en fecha posterior con compensación económica.

Además, en casos de sobreventa de boletos aplican las mismas compensaciones previstas para las cancelaciones, mientras que cualquier cambio de itinerario debe ser notificado con al menos 24 horas de anticipación.

La Profeco recordó que, ante incumplimientos o abusos, los consumidores pueden presentar una queja y solicitar la intervención de la dependencia para hacer valer sus derechos.