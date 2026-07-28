El calendario astronómico 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, anticipa un año lleno de fenómenos que podrán disfrutarse desde territorio mexicano. Eclipses lunares, lluvias de meteoros, conjunciones planetarias y las oposiciones de los gigantes del Sistema Solar ofrecerán múltiples oportunidades para observar el cielo.

Entre todos esos eventos destaca uno de los más esperados por los aficionados a la astronomía: la lluvia de meteoros de las Perseidas. Su punto máximo ocurrirá el 12 de agosto, apenas unas horas después del eclipse total de Sol visible únicamente en Europa y el Atlántico Norte, con una ventaja para México: la Luna Nueva permitirá observar muchos más meteoros al tener un cielo mucho más oscuro.

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La feroz lluvia de meteoritos que iluminará el cielo de México durante una noche entera

De acuerdo con la guía astronómica de la UNAM, la lluvia de meteoros de las Perseidas alcanzará su máximo durante la noche del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que sí será visible desde todo México si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Las Perseidas son consideradas una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año. Se producen cuando la Tierra atraviesa la nube de partículas dejadas por el cometa Swift-Tuttle. Al ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, estos fragmentos se calientan y generan los brillantes destellos conocidos popularmente como “estrellas fugaces”.

La edición de 2026 será especialmente favorable porque coincidirá con la Luna Nueva, lo que reducirá al mínimo la contaminación lumínica natural y permitirá observar una mayor cantidad de meteoros durante toda la noche, especialmente desde lugares alejados de las ciudades.

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Aunque las Perseidas regresan cada año, una combinación tan favorable entre el máximo de actividad y la ausencia de luz lunar no ocurre en todas las ediciones, por lo que la UNAM considera que será una excelente oportunidad para la observación astronómica.

Otros dos espectáculos astronómicos que también podrán verse desde México

El calendario de la UNAM incluye otras dos lluvias de meteoros que prometen regalar grandes postales antes de terminar el año.

17 de noviembre: máximo de las Leónidas , una lluvia conocida por producir meteoros extremadamente rápidos. Su actividad puede variar considerablemente de un año a otro.

14 de diciembre: máximo de las Gemínidas, consideradas una de las lluvias de meteoros más intensas, constantes y confiables del calendario astronómico, con la posibilidad de observar decenas de meteoros por hora bajo cielos despejados.

Con estos tres eventos, 2026 se perfila como uno de los mejores años recientes para mirar al cielo desde México. La UNAM recomienda buscar sitios con poca contaminación lumínica, permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante unos 20 minutos y observar a simple vista, ya que las lluvias de meteoros no requieren telescopios para disfrutarse.