A poca distancia de la Ciudad de México, existe una opción accesible para escapar de la rutina, acampar con amigos y disfrutar de la naturaleza con servicios completos y precios bajos.

Cuando se piensa en una escapada con amigos cerca de la CDMX, pocas personas consideran alternativas que combinen naturaleza, seguridad y precios accesibles. Sin embargo, hay un destino que reúne todas estas condiciones y sigue siendo poco aprovechado .

Se trata de un espacio pensado para el descanso y el recreo, ideal para quienes buscan actividades al aire libre, convivencia y un entorno natural sin viajar largas distancias ni gastar de más.

Oaxtepec, una escapada natural ideal para ir con amigos

Oaxtepec es un centro vacacional del IMSS ubicado en Morelos, reconocido por su entorno natural y su infraestructura pensada para el descanso . El lugar ofrece amplias áreas verdes que permiten desconectarse del ritmo de la ciudad.

El destino se presenta como una opción atractiva para grupos de amigos que buscan convivir al aire libre. Su propuesta combina naturaleza, espacios recreativos y zonas acondicionadas para acampar.

Además, el centro vacacional destaca por ser un espacio seguro y organizado, lo que lo convierte en una alternativa confiable para viajes en grupo.

Qué actividades y servicios ofrece el centro vacacional Oaxtepec

Entre los principales atractivos de Oaxtepec se encuentran opciones pensadas para disfrutar al aire libre y en grupo, con servicios que hacen más cómoda la experiencia:

Albercas para relajarse o pasar el día con amigos.

Palapas con asadores, ideales para comidas y reuniones al aire libre.

Baños, vestidores y regaderas con agua caliente.

Seguridad las 24 horas dentro del complejo.

Áreas deportivas, como cancha de fútbol rápido.

Estos servicios convierten al centro vacacional en una opción práctica tanto para quienes buscan acampar como para quienes prefieren mayor comodidad sin alejarse de la naturaleza.

Cuánto cuesta acampar en Oaxtepec y hasta cuándo aplica la promoción

Oaxtepec ofrece paquetes especiales para acampar que buscan hacer más accesible la experiencia y adaptarse a distintos tamaños de grupo:

285 pesos por noche para dos personas.

500 pesos por noche para cuatro personas.

Costo adicional por persona extra, según el paquete elegido.