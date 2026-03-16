La red de transporte público en Nuevo León atraviesa una de las transformaciones más importantes de su historia. Con la construcción de las nuevas Líneas 4 y 6 del sistema Metrorrey, el estado se prepara para inaugurar el monorriel más largo de América. Este ambicioso proyecto contempla más de 34 kilómetros de infraestructura elevada, trenes eléctricos automatizados y una conexión estratégica entre varios municipios clave. El sistema de transporte de Monterrey dará un salto histórico con la construcción de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metrorrey, que en conjunto sumarán 34.37 kilómetros de vías elevadas. Una vez en funcionamiento, esta infraestructura se convertirá en el monorriel más extenso de todo el continente americano. La Línea 4 tendrá como objetivo mejorar la movilidad entre el poniente de la ciudad y el centro de Monterrey. Su recorrido conectará el sector de San Jerónimo con el corazón de la capital regiomontana, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado para miles de usuarios que actualmente dependen del automóvil o de rutas saturadas de transporte público. Por su parte, la Línea 6 ampliará el alcance del sistema metropolitano al atravesar cuatro municipios clave: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca. Esta expansión permitirá una integración más eficiente del transporte público entre zonas con alto crecimiento urbano y económico. Uno de los elementos más innovadores del proyecto es la tecnología que utilizarán los nuevos trenes. Las unidades que operarán en las Líneas 4 y 6 serán 100% eléctricas y automatizadas, lo que significa que podrán funcionar sin conductor a bordo. Este tipo de sistema automatizado ya se utiliza en algunas de las redes de transporte más modernas del mundo y permite optimizar la frecuencia de los trenes, mejorar la seguridad y reducir errores humanos en la operación. Además, la infraestructura fue diseñada para operar durante al menos 30 años de servicio continuo, lo que garantiza una inversión a largo plazo para el desarrollo urbano de la zona metropolitana de Monterrey. El objetivo es ofrecer un sistema de movilidad más rápido, eficiente y sustentable para millones de usuarios. El proyecto ya se encuentra en su fase final de construcción. De acuerdo con reportes oficiales, el avance de las obras civiles y electromecánicas supera el 83%, lo que acerca cada vez más la inauguración del sistema. Sin embargo, los ingenieros enfrentan uno de los desafíos técnicos más complejos de toda la obra: el cruce elevado de la Línea 6 sobre la Línea 1 en el punto conocido como “Y Griega”, una de las intersecciones con mayor flujo de transporte en la ciudad. Este tipo de estructuras requiere precisión en el diseño y ejecución para garantizar la seguridad del sistema ferroviario y de los miles de pasajeros que utilizarán el servicio diariamente. La construcción del monorriel también está ligada a un evento internacional de gran relevancia: la Copa del Mundo de 2026. Monterrey será una de las sedes del torneo, por lo que el gobierno estatal busca que las nuevas líneas estén operando antes del inicio del campeonato. La llegada de miles de turistas internacionales exige un sistema de transporte moderno y eficiente que permita movilizar a visitantes y residentes sin saturar las vialidades de la ciudad. Uno de los puntos más destacados del proyecto es la conexión directa con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, lo que facilitará el traslado de los visitantes desde su llegada a la ciudad hacia el centro urbano y otras zonas metropolitanas sin necesidad de taxis o vehículos de alquiler. Con este megaproyecto, Nuevo León apuesta por una movilidad urbana más moderna, sostenible y preparada para el crecimiento de la ciudad en las próximas décadas.