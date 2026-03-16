México busca recuperar el transporte ferroviario de pasajeros con nuevos proyectos que conecten regiones estratégicas del país. Uno de los más ambiciosos es el Tren del Norte, una línea que promete mejorar la movilidad en el noreste y fortalecer la conexión con Estados Unidos. Con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y un recorrido que atravesará importantes zonas industriales, este tren se perfila como una alternativa moderna para viajar entre ciudades clave de la región. El Tren del Norte forma parte de un plan para ampliar la red ferroviaria de pasajeros en el país y ofrecer opciones de transporte más rápidas y eficientes. Este proyecto contempla trenes capaces de alcanzar velocidades cercanas a los 160 e incluso 200 km/h, lo que permitiría reducir significativamente los tiempos de traslado entre distintas ciudades del norte. Además de mejorar la movilidad para los pasajeros, la nueva línea ferroviaria también busca impulsar la economía regional, ya que conectará importantes polos industriales y facilitará los desplazamientos laborales y comerciales. El trazado del proyecto contempla un corredor ferroviario de aproximadamente 396 kilómetros que atravesará tres estados del noreste mexicano. El recorrido iniciará en Saltillo, Coahuila, continuará hacia el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y finalmente llegará hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Este trayecto permitirá crear un enlace estratégico entre centros urbanos e industriales, además de facilitar la movilidad hacia uno de los principales puntos de cruce entre México y Estados Unidos. Las obras del Tren del Norte comenzaron durante 2025 con el arranque de los primeros trabajos de infraestructura. La construcción contempla vías férreas, estaciones y diversas obras complementarias necesarias para la operación del servicio. De acuerdo con el calendario estimado del proyecto, el tren podría comenzar a operar alrededor de 2027, siempre que se cumplan los tiempos de construcción previstos.