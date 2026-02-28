La baja del pez gordo del narcotráfico en México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, figura principal del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, deja en evidencia la red estratégica, el pensamiento de empresarial y la diversificación de ingresos que alimentan económicamente a estos grupos delictivo al margen de la ley. Un reciente informe dado a conocer por la agencia de noticias RT, reveló los diversos ingresos que el CJNG logró construir bajo el mando de su líder capo, El Mancho, dado de bajada el un operativo militar el pasado 22 de febrero. Pensar hoy que los cárteles de droga reciben ingresos monetarios y se sostienen con dinero exclusivo de la fabricación y venta de la droga y de armamento, es ya un pensamiento inocente. Según la fuente, el Cártel Jalisco Nueva Generación logró hacerse con 58 empresas dentro y fuera de México cuyos dividendos van a parar la fortuna ilícita de sus filas. Empresas relacionadas a la ganadería, construcción, minería, transporte, industrias como el tabaco y el alcohol, fueron identificadas como parte de los rubros donde El Mencho pudo adentrarse para inyectar dinero al CJNG. En ese sentido, el capital económico que ayudaba al sostenimiento del CJNG proviene principalmente de actividades ilícitas gestionadas por el propio Cártel Jalisco Nueva Generació, utilizando los siguientes mecanismos: El cerebro detrás del imperio millonario e ilícito que forjó El Mencho, es Óscar Antonio Álvarez González, detenido en el Aeropuerto de Ciudad de México el septiembre del 2025. Según se conoció, el Gobierno de México logró identificar y luego reclamar, una 93,8 millones de dólares; es decir, 1.595 millones de pesos, que corresponden solo al 6.1% de toda la fortuna hecha por el líder del CJNG ahora dado de baja. El total del imperio económico generado por El Mencho aún es incalculable y se desconoce en su totalidad. Se estima que aún hay “61 posibles prestanombres” que trabajaban para El Mencho y el CJNG, y más de una docena de despachos contables.