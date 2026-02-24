Las deducciones personales por gastos médicos pueden representar un alivio importante en la carga fiscal, pero no todos los pagos aplican. La autoridad establece criterios claros tanto sobre los conceptos deducibles como sobre la forma en que deben emitirse las facturas. Contar con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correcto y cumplir con el método de pago autorizado son condiciones indispensables para que el gasto sea válido ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Servicio de Administración Tributaria permite deducir primas de seguros de gastos médicos mayores, honorarios médicos, dentales, psicológicos y nutricionales, así como pagos a enfermería y estudios clínicos. También son válidos los gastos hospitalarios —incluidas medicinas facturadas dentro del hospital—, lentes ópticos graduados y aparatos de rehabilitación, siempre que estén debidamente facturados y vinculados al contribuyente o sus dependientes. Para que procedan, los pagos deben realizarse por medios electrónicos autorizados y contar con la documentación fiscal correspondiente. No todos los desembolsos en salud pueden restarse de impuestos ante el SAT. La autoridad fiscal establece límites claros sobre qué conceptos quedan fuera de las deducciones personales. Si el comprobante no cumple con estos criterios, puede ser rechazado en la declaración anual, lo que impide aplicar el beneficio fiscal. Para que un gasto médico sea deducible ante el Servicio de Administración Tributaria, la factura debe cumplir con requisitos fiscales específicos. Si el comprobante presenta errores u omisiones, puede ser rechazado en la declaración anual.