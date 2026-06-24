La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra de que funcionarios intenten transferir sus cargos públicos a esposas aprovechando las reglas de paridad de género de cara a las elecciones 2027. En caso de que cambiar la legislación vigente a nivel nacional, ninguna esposa de funcionario podría ejercer un cargo en las próximas votaciones.

Recientemente, la mandataria sostuvo que no comparte la práctica de que un cargo público pase de una persona a un familiar directo , incluso cuando se trate de puestos obtenidos mediante voto popular. Recordó que impulsó una reforma para impedir que un servidor público sea sucedido por su cónyuge, hijos, hermanos u otros parientes cercanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Fuente: EFE Mario Guzmán

Cabe destacar que el marco regulatorio mexicano indica que es posible transferir el cargo a hijos u otros familiares cercanos.

¿Cuándo hay compatibilidad de cargos en la función pública?

En la actualidad, la legislación contempla restricciones para evitar la continuidad de familiares en cargos públicos de manera consecutiva. Las normas establecen que un funcionario no puede ser reemplazado en la siguiente elección por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad , salvo ciertas excepciones previstas por la ley.

Cuarto grado de consanguinidad implica:

Tatarabuelos

Tataranietos

Primos hermanos

Tíos abuelos

Sobrinos nietos

Esta regulación aplica tanto para puestos administrativos como para cargos de elección popular en el ámbito federal y en la mayoría de las entidades del país. De esta manera, cuando una persona concluye su encargo, sus familiares directos no pueden competir para sucederla de forma inmediata en el siguiente proceso electoral.

La medida permanecerá vigente, al menos, hasta 2030.

Además, Sheinbaum señaló que Morena adoptó este criterio desde principios de año y reiteró que tampoco considera adecuado utilizar las acciones de paridad de género como argumento para favorecer candidaturas previamente definidas dentro de un mismo grupo familiar.

Los dichos de Claudia Sheinbaum contra la herencia de cargos públicos

La mandataria destacó que las reglas de igualdad ya están contempladas por el Instituto Nacional Electoral, organismo que exige a los partidos políticos postular un número equilibrado de hombres y mujeres para las gubernaturas.

Por ejemplo, cuando se renuevan 17 gubernaturas, los partidos deben registrar nueve candidatas y ocho candidatos, garantizando además una distribución competitiva de las postulaciones femeninas y masculinas en las distintas entidades.

El objetivo es evitar que las mujeres sean relegadas únicamente a estados con menores posibilidades electorales.

En este contexto, la mandataria insistió en que las políticas de equidad de género deben servir para ampliar la participación política de las mujeres y no para facilitar la permanencia de grupos familiares en posiciones de poder.

¿Cómo es el sistema de herencia en España?

En este caso, los cargos públicos no pueden transmitirse de padres a hijos ni pasar de un familiar a otro por herencia. La legislación vigente establece que el acceso a cualquier puesto dentro de la Administración Pública debe regirse por los principios consagrados en la Constitución, como:

Igualdad

Mérito

Capacidad

Toda persona interesada en ocupar un empleo público debe participar en procesos de selección abiertos y competitivos, como oposiciones o concursos, además de cumplir con los requisitos fijados en cada convocatoria. En consecuencia, ningún cargo o empleo público puede ser cedido, legado o heredado entre familiares.

¿Cuál es el orden sucesoral en los Estados Unidos?

No existe la posibilidad de heredar cargos públicos, ya que tanto la Constitución federal como las legislaciones estatales impiden cualquier mecanismo de sucesión hereditaria dentro del gobierno.

El acceso a puestos de elección popular o cargos públicos se sustenta en procesos democráticos y criterios de mérito, dejando fuera cualquier esquema similar al de las monarquías.