Las autoridades gubernamentales han confirmado que llevarán a cabo un proceso de inspección vehicular exhaustivo, revisando cada automóvil de manera individual. El objetivo es garantizar que todos los vehículos cumplan con los requisitos ambientales obligatorios establecidos en las normas oficiales del país. Esta medida representa un fortalecimiento en el control de emisiones contaminantes a nivel nacional. La iniciativa busca reforzar el monitoreo de emisiones sin comprometer la economía de los sectores más vulnerables de la población. El proceso de verificación vehicular consiste en una inspección técnica completa que incluye la medición de gases contaminantes. Se evalúan específicamente monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, además de realizarse una inspección físico-mecánica rápida del motor y sistema de escape. Al aprobar la prueba, el conductor obtiene el distintivo u holograma correspondiente que certifica el cumplimiento de las normas oficiales. Para los beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica automáticamente un descuento del 100% al momento de generar la cita en el portal oficial estatal. Se recomienda a los conductores realizar una afinación previa del motor para asegurar que el vehículo apruebe en el primer intento. Esta medida preventiva puede evitar costos adicionales y garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales requeridos. Aunque el programa de verificación vehicular es obligatorio para poder circular, las autoridades han implementado esquemas de exención. Estos mecanismos están diseñados para facilitar que todos los vehículos mantengan sus emisiones bajo control sin generar cargas económicas excesivas. Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos reciben beneficios adicionales, quedando exentos de restricciones de circulación durante días de alta contingencia ambiental. El acceso a la verificación sin costo está dirigido a segmentos específicos de conductores. Los principales beneficiados son vehículos registrados a nombre de personas con discapacidad y adultos mayores con credencial vigente de instituciones como el INAPAM.