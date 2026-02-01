En Jalisco, el costo para realizar la Verificación Vehicular es de 500 pesos, y de 550 si la cita se agenda fuera del periodo que corresponde a la terminación de la placa de la unidad motorizada, según el calendario oficial. No obstante, existe una forma de acceder al trámite de forma gratuita durante todo 2026.

En la primera semana de enero, el gobierno del estado informó que los propietarios de vehículos podrán realizar la prueba sin costo con el pago de su refrendo 2026. La Verificación Vehicular será gratuita durante todo el año para quienes hayan cumplido con esta obligación fiscal.

Cómo acceder a la verificación vehicular sin costo

Para acceder a la verificación sin costo, en primer lugar se debe realizar el pago del refrendo anual , preferentemente en línea o en la recaudadora más cercana. Para hacer el pago en línea se debe acceder a la plataforma oficial donde se ingresa información como el número de placas, número de serie, nombre de la persona propietaria y número de motor.

Confirman verificación vehicular gratis de por vida para estos conductores. Freepik

Luego se debe validar el pago del refrendo 2026 registrando los datos del vehículo, incluyendo el número de placas y Número de Identificación Vehicular, también conocido como número de serie, en el sitio web de Verificación Responsable para generar la cita rápida.

Los propietarios deberán esperar un lapso de alrededor de 48 horas para validar la transacción y generar la cita de acuerdo a la terminación de sus placas en la misma plataforma digital del programa estatal.

Quiénes pueden acceder a la verificación vehicular gratis de por vida

El acceso a la verificación gratuita no es universal, sino que está dirigido a segmentos específicos de conductores. Los principales beneficiados son las personas con discapacidad y los adultos mayores que cuenten con su credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre.

Asimismo, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos mantienen su estatus de exención de pago. Al ser considerados vehículos de cero o bajas emisiones, estos conductores no solo acceden al trámite sin costo, sino que quedan exentos de las restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental.