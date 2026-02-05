Hasta la mitad de las especies de plantas y animales que habitan en las áreas naturales más ricas del mundo podrían enfrentarse a una extinción local antes de finalizar el siglo debido al cambio climático, si las emisiones de carbono continúan aumentando sin control. Incluso si se cumple el objetivo del Acuerdo de París de no superar los 2°C de incremento en la temperatura global, estos espacios naturales podrían perder el 25% de sus especies, según un estudio de la Universidad de Anglia del Este, la Universidad James Cook y WWF publicado en la revista Climate Change. La investigación analizó el impacto del cambio climático en aproximadamente 80,000 especies de plantas y animales distribuidas en 35 de las áreas naturales más diversas del planeta. El informe examinó diferentes escenarios futuros, desde uno sin reducción de emisiones donde la temperatura media global aumentaría 4.5°C, hasta un incremento de 2°C, el límite máximo establecido en el Acuerdo de París. La sabana arbolada de Miombo, hogar de los perros salvajes africanos, el suroeste de Australia y el Amazonas se proyectan como algunas de las áreas más afectadas. Con un aumento de 4.5°C en la temperatura media global, hasta el 90% de los anfibios, el 86% de las aves y el 80% de los mamíferos podrían extinguirse localmente en la sabana de Miombo, en el África meridional. El Amazonas podría perder el 69% de sus especies de plantas, mientras que en el suroeste de Australia el 89% de los anfibios podrían extinguirse a nivel local. En Madagascar, el 60% de las especies están en peligro de extinción local, y el Fynbos en Sudáfrica podría enfrentar extinciones en un tercio de sus especies. El estudio indica que temperaturas medias más elevadas junto con precipitaciones más irregulares se convertirán en la nueva normalidad, con lluvias significativamente más escasas en el Mediterráneo, Madagascar y en el Cerrado-Pantanal en Argentina. Esto generará presión sobre los suministros de agua para especies como los elefantes africanos, que requieren entre 150 y 300 litros diarios. Además, el 96% de las tierras de cría de los tigres Sundarbans podrían quedar sumergidos por el aumento del nivel del mar, y nacerán menos tortugas marinas macho debido a la influencia del aumento de temperatura en la asignación del sexo de los huevos. La capacidad de migración de las especies resulta determinante para su supervivencia. Si pueden moverse libremente a nuevos lugares, el riesgo de extinción local disminuye del 25% al 20% con un aumento de 2°C. Sin embargo, la mayoría de las plantas, anfibios y reptiles, como orquídeas, ranas y lagartos, no pueden desplazarse con suficiente rapidez para adaptarse a los cambios climáticos. La profesora Rachel Warren, investigadora principal del estudio del Centro Tyndall de Investigación para el Cambio Climático, señaló que limitar el calentamiento a 2°C sobre los niveles preindustriales podría reducir la pérdida de especies del 50% al 25%. El Acuerdo de París compromete a reducir el nivel de calentamiento global previsto de 4.5°C a unos 3°C, aunque se aprecian mayores mejoras con una limitación de 2°C, y limitar el aumento a 1.5°C protegería aún más la vida salvaje.