El Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, ponen mano dura en este 2026 a los conductores que quieran llevarse puesta la ley. El objetivo principal es garantizar que el transporte público cumpla estrictamente con todas las normativas de seguridad vigentes.

En ese sentido, el Gobierno de Clara Brugada e INVEA dieron el inicio al despliegue de brigadas de Personal Especializado en las 16 alcaldías para supervisar unidades. Estas acciones buscan atender denuncias ciudadanas y reducir riesgos viales. “En el INVEA vigilamos que cada unidad de transporte opere bajo las normas establecidas para que llegues bien a tu destino”, señalaron y ya se están ejecutando suspensiones, multas y sellados de puertas.

En el 2025 se suspendieron 1,151 unidades por no contar con la documentación necesaria y presentar un estado físico-mecánico deficiente. INVEA

Los operativos serán constantes y rigurosos durante todo el año en diversos puntos estratégicos de la capital. Se aplicarán sanciones severas a quienes no cuenten con la documentación reglamentaria o presenten fallas mecánicas. De acuerdo a lo publicado por el INVEA, “¡Viajar seguro no es una opción, es tu derecho!”.

Un balance necesario: los resultados del control en 2025

Durante el 2025, el INVEA llevó a cabo operativos masivos para corroborar que las unidades contaran con las condiciones óptimas para operar. Como resultado de estas intervenciones, se suspendieron 1,151 unidades por no contar con la documentación necesaria y presentar un estado físico-mecánico deficiente.

Este precedente marca la pauta para las estrictas revisiones que se ejecutan en la actualidad. “Para garantizar una movilidad segura, el Personal Especializado suspendió aquellas unidades que no contaban con lo especificado en la ley”, informó el INVEA tras concluir las jornadas de verificación del año pasado.

Desde el INVEA recordaron que "si el transporte está en regla, tu viaje es seguro". INVEA

Requisitos y normatividad para una movilidad segura en 2026

Para este nuevo ciclo, el instituto enfatiza que cumplir con las normas también es sinónimo de brindar un buen servicio. Los transportistas deben respetar los límites de velocidad y señales de tránsito. Además de esto, es obligatorio reservar asientos para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

"No discrimines a las personas por su condición social, edad, preferencia sexual, discapacidad u origen étnico".

“No discrimines a las personas por su condición social, edad, preferencia sexual, discapacidad u origen étnico”, indica la campaña del Gobierno de CDMX.

El proceso de verificación técnico-mecánica y administrativa contempla puntos fundamentales para evitar la suspensión inmediata del vehículo:

Revisión del estado físico-mecánico de todas las unidades.

Verificación de la documentación vigente y permisos correspondientes.

Cumplimiento total de la normatividad en materia de seguridad.

Desde el INVEA recordaron que “si el transporte está en regla, tu viaje es seguro”. Con estas acciones, el Gobierno de la CDMX continúa contribuyendo a una movilidad ordenada y segura en la Ciudad de México. Se exhorta a los conductores a mantener sus unidades bajo los lineamientos legales vigentes.