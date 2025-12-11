La segunda semana de diciembre culminará de forma atípica para los clientes bancarios de BBVA México, ya que no podrán realizar trámites presenciales durante el 12 de diciembre.

A partir del próximo viernes, las sucursales de la entidad financiera permanecerán cerradas por un plazo de 72 hs, por lo que se aconseja planificar las gestiones que se quieran llevar a cabo en ventanilla y reprogramarlas para la próxima semana.

¿Por qué motivo cierra BBVA México el 12 de diciembre?

En función del comunicado que emitió BBVA México a través de sus canales oficiales, la entidad bancaria permanecerá cerrada durante el viernes 12 de diciembre por tratarse de la fecha en que se conmemora el día del bancario.

BBVA México cerrará sus puertas durante el 12 de diciembre. (Foto: Archivo). Freepik

Durante esta jornada, los bancos de todo el país, entre los que se incluye BBVA México, no brindarán atención al público ni permitirán realizar trámites de manera presencial, a excepción de una institución particular.

Cabe destacar que durante esta jornada se conmemora a su vez el Día de la Virgen de Guadalupe. Con motivo de homenajear este símbolo religioso, la comunidad mexicana organiza festejos masivos, por lo que una de las dudas más frecuentes que ha surgido en las últimas semanas tiene que ver con si esta fecha será declarado feriado obligatorio.

En función de lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), durante el viernes 12 de diciembre los trabajadores deberán cumplir con sus obligaciones de manera habitual a excepción de un sector bancario.

¿Cuál es el único banco que abrirá sus puertas?

Si bien BBVA México permanecerá cerrado durante el transcurso del viernes 12 de diciembre, al igual que el resto de las entidades financieras, existe una institución que abrirá sus puertas hasta las 21:00 h.

Se trata del Banco Azteca, que tiene la particularidad, a diferencia de otras entidades bancarias, de permanecer abierto los 365 días del año, incluyendo feriados, días festivos y fines de semana.

El horario de atención de las sucursales de Banco Azteca es de 9:00 h. a 21:00 h. En la lista de operaciones que se permiten realizar, se destacan: