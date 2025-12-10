El organismo oficial realizará visitas domiciliarias a determinados pensionados, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la correcta declaración de sus ingresos.

Esta acción no será para todos los jubilados ni en todos los casos, pero si aplicará en algunas situaciones.

Definición de las visitas domiciliarias del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfatizó que un empleado de este organismo público se presenta en el hogar de un contribuyente en el marco de un procedimiento administrativo de fiscalización. En este contexto, se realizan las visitas domiciliarias.

Motivos de la visita del SAT a pensionados

De acuerdo al Artículo 42, Fracción III del Código Fiscal de la Federación, establece que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias con el propósito de verificar y comprobar la veracidad de los datos proporcionados por los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, siempre que existan razones justificadas. Es importante señalar que esta disposición no exime a los adultos mayores, quienes, mientras mantengan su condición de contribuyentes, están sujetos a estos procedimientos conforme a la legislación vigente.

Lo que debes conocer de las visitas domiciliarias a adultos mayores

La visita a adultos mayores es un momento crucial que exige un profundo conocimiento de sus derechos, así como sensibilidad y respeto. En este contexto, es fundamental considerar el marco legal que protege a este grupo, en particular la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo 5º, fracción II, inciso c), establece el derecho fundamental a recibir asesoría gratuita.

Las personas de la tercera edad tienen derecho a: