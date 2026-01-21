En esta noticia
El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este miércoles, 21 de enero de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.8 en la escala de Richter ocasionado en Michoacán a las 16.02 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 39 km al suroeste de Huetamo, con una profundidad de 59 kilómetros, latitud de 18.354° y una longitud de -101.133°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.
Las recomendaciones para la población
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los protocolos de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación familiar, identificar rutas de escape y contar con un kit de emergencia que incluya agua, alimentos no perecederos y una linterna. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.