Tras los anuncios del gobierno de Claudia Sheinbaum, se confirmó que los pagos a los jubilados y pensionados se entregarán en tiempo y forma. Además, se otorgará un aumento importante para un grupo específico de pensionados. El aumento, impulsado por la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, tiene como objetivo recuperar el poder adquisitivo de los jubilados y asegurar que quienes se retiraron bajo ciertos esquemas reciban una compensación más equitativa. Conoce los detalles de este beneficio económico y prepárate para cobrar más dinero desde este mes, según corresponda. Ten en cuenta los requisitos obligatorios impuestos por las autoridades. El ajuste no se aplicará de forma general, ya que el fondo está dirigido a quienes resultaron afectados por reformas anteriores. Los beneficiarios son: El incremento proviene de un esquema de complemento solidario. La intención del gobierno es que los trabajadores puedan retirarse con un ingreso cercano al 100% de su último salario. Anteriormente, quienes se jubilaban bajo estos sistemas recibían entre el 30% y el 60% de su sueldo. Con este fondo, el Estado cubre la diferencia necesaria hasta alcanzar el límite establecido, buscando garantizar mejores condiciones de retiro. El calendario oficial se determinó de la siguiente manera: En resumen, los adultos mayores que cumplan con los requisitos podrán recibir un ingreso adicional en abril. Se recomienda mantenerse atentos a la información oficial y tomar precauciones al retirar dinero en cajeros, evitando recibir ayuda de desconocidos.