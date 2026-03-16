El gobierno estatal implementará un sistema de módulos móviles para acercar el trámite de licencias de conducir a la población. La medida busca facilitar el acceso a este documento en zonas donde no existen oficinas fijas o donde el traslado suele resultar complicado. Durante un periodo determinado, las unidades recorrerán un municipio de un estado en particular para brindar atención directa a los ciudadanos. De esta forma, los habitantes podrán iniciar o renovar su licencia sin necesidad de desplazarse a otras ciudades. El operativo de módulos móviles fue anunciado para atender a ciudadanos de un municipio del estado de Veracruz, con el objetivo de acercar los servicios de tránsito a comunidades que suelen trasladarse largas distancias para realizar el trámite. Las unidades itinerantes se instalarán temporalmente en distintos puntos del municipio, donde los habitantes podrán acudir durante las fechas programadas por las autoridades. La iniciativa busca mejorar el acceso a servicios administrativos de movilidad, agilizar los trámites y reducir la saturación en oficinas estatales. Los módulos móviles buscan facilitar el acceso a trámites oficiales al acercar el servicio directamente a las comunidades, lo que permite simplificar el proceso y evitar largos traslados. Además, esta modalidad ayuda a descongestionar las oficinas permanentes y mejora la atención al público, ofreciendo un servicio más rápido y accesible para los conductores del estado.