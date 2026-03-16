Cada año, miles de jóvenes mexicanos deben iniciar el proceso para obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional. Sin embargo, con los cambios anunciados para 2026, surgieron nuevas preguntas sobre quiénes están obligados a cumplirlo y cómo será el nuevo sistema. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó ajustes en el proceso, especialmente en la fase de entrenamiento militar básico y en la forma en que se organiza el servicio para los nuevos reclutas. El Servicio Militar Nacional es un deber establecido en la legislación mexicana para los ciudadanos que cumplen 18 años. La norma establece que el servicio de las armas es obligatorio para los mexicanos por nacimiento o naturalización. Tradicionalmente, el proceso ha estado dirigido principalmente a los hombres, aunque desde 2020, las mujeres también pueden participar de manera voluntaria en las actividades del servicio. Este documento suele ser solicitado en algunos trámites administrativos o laborales, especialmente en ciertos puestos del sector público. Uno de los cambios más relevantes para 2026 es la reorganización del periodo de entrenamiento, que ahora se realizará mediante 13 sesiones sabatinas en centros militares distribuidos en el país. El nuevo modelo busca reducir el tiempo que los jóvenes destinaban anteriormente al servicio, pero manteniendo las actividades básicas de formación cívica y disciplina militar. Durante estas jornadas, los participantes reciben capacitación básica y realizan actividades de preparación militar, con el objetivo de cumplir con el entrenamiento sin afectar demasiado sus estudios o trabajo. Aunque el Servicio Militar Nacional es una obligación ciudadana, no cumplirlo generalmente no implica sanciones penales directas en tiempos de paz. Sin embargo, no contar con la Cartilla Militar liberada puede generar dificultades en ciertos trámites o empleos, especialmente en el sector público o áreas de seguridad. Por ello, muchos jóvenes optan por realizar el proceso para obtener el documento y evitar problemas administrativos en el futuro.