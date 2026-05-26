El Invima detectó la venta ilegal de los parches GLP-1 PATCHES (LUMESSA) en plataformas digitales y ordenó suspender su uso de inmediato.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria urgente tras detectar la venta ilegal de los parches denominados GLP-1 PATCHES (LUMESSA), un producto que se promociona en internet como solución para el control de peso pero que no cuenta con registro sanitario en Colombia.

Al carecer de autorización oficial, el producto no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia, incumpliendo el Decreto 677 de 1995, que regula esta materia en el país.

Invima ordena suspender el uso de estos parches por ser un peligro

El coordinador de Farmacovigilancia del Invima, William Saza Londoño, advirtió que al tratarse de un producto fraudulento se desconoce por completo su composición, origen y condiciones de fabricación. La entidad subrayó que no existe ninguna evidencia sobre su seguridad o efectividad, lo que representa un riesgo directo para quienes lo consumen.

El Invima detectó la venta ilegal de los parches GLP-1 PATCHES (LUMESSA) en plataformas digitales y ordenó suspender su uso de inmediato. Invima

Saza Londoño hizo además un llamado a la ciudadanía a desconfiar de productos que prometen resultados rápidos sin respaldo científico, señalando que este tipo de ofertas circulan de manera masiva en plataformas digitales y redes sociales, donde se les atribuyen propiedades que no tienen sustento.

El riesgo adicional: los análogos del GLP-1 sin supervisión médica

Un punto central de la alerta es la referencia a los principios activos que estos parches pretenden imitar. El Invima recordó que el Informe de Seguridad No. 143-2025 ya establece que los medicamentos que contienen análogos del GLP-1 deben usarse estrictamente bajo supervisión médica y adquirirse únicamente en canales autorizados.

El uso de estas sustancias sin control profesional puede derivar en eventos adversos graves, por lo que la entidad insistió en que ningún producto que las contenga debería consumirse sin una prescripción y seguimiento adecuados.

Recomendaciones del Invima a la población

La autoridad sanitaria fue clara en sus directrices: quienes ya estén usando los parches GLP-1 PATCHES (LUMESSA) deben suspender su consumo de inmediato y reportar cualquier síntoma o efecto adverso que hayan experimentado.

Además, instó a la ciudadanía a informar a las autoridades sobre sitios web, perfiles en redes sociales o establecimientos físicos donde se esté comercializando el producto.

Quienes hayan consumido el producto deben reportar cualquier síntoma adverso y denunciar los sitios donde se comercializa. (Fuente: Archivo EC)

El Invima también hizo un llamado a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para que verifiquen siempre el registro sanitario a través de los canales oficiales antes de comprar o recomendar cualquier medicamento o suplemento, como medida fundamental para proteger la salud pública.