El proceso legal para recibir una casa en herencia es complejo, dados los tiempos y requisitos obligatorios. No obstante, el derecho sucesorio permite el traspaso de viviendas incluso sin testamento, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. El marco legal en México contempla diversas etapas y requisitos que deben cumplirse para que un inmueble pueda cambiar de propietario de forma válida. Pasar por alto estos pasos puede derivar en disputas familiares, gastos inesperados y demoras prolongadas. Conoce los detalles del derecho sucesorio en México y cumple con las normativas, en caso de corresponder. Ten en cuenta qué hacer si no hay testamento ni documento que acredite el vinculo legal con la propiedad. El primer aspecto a considerar es si la persona fallecida dejó testamento. Cuando existe este documento y cumple con los requisitos legales, la sucesión es testamentaria. Si bien suele ser más ágil que otros casos, no significa que el cambio de propiedad sea inmediato, ya que los herederos deben realizar el procedimiento formal correspondiente para que se reconozcan sus derechos. El segundo paso se inicia la etapa de declaración de herederos, donde se determina oficialmente quiénes tienen derecho a recibir los bienes. Para ello, se presentan documentos como: Posteriormente se realiza el inventario y avalúo de los bienes. En esta fase se enumeran todas las propiedades del fallecido, incluida la vivienda, y se establece su valor. Este paso es esencial para las siguientes situaciones: La siguiente etapa es la adjudicación, en la que se define quién recibirá la casa o qué parte corresponde a cada heredero. Esta decisión debe formalizarse mediante escritura pública ante notario, ya que sin este documento no puede efectuarse legalmente el cambio de propietario. El último paso es la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Solo de esta manera, el inmueble queda oficialmente a nombre del heredero frente a terceros. Si no hay testamento, el proceso se convierte en una sucesión intestamentaria, que generalmente resulta más largo y complejo. En esta situación, la ley establece quiénes heredan conforme a un orden de parentesco: or lo común, interviene un juez, lo que incrementa el tiempo y los costos del trámite. Heredar una vivienda genera gastos importantes, como: Por ello, especialistas recomiendan elaborar un testamento en vida, ya que facilita los trámites y reduce posibles conflictos entre familiares.