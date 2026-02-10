Miles de personas en México aguardan la apertura del registro para la Pensión Bienestar dirigida a quienes tienen entre 30 y 64 años. Este programa ofrece un apoyo económico de 3,300 pesos bimestrales a hombres y mujeres con discapacidad permanente. Se trata de una política federal para ampliar la protección social en el país. Aunque la Secretaría de Bienestar aún no ha confirmado la fecha exacta, se prevé que el proceso de inscripción podría iniciar en febrero de 2026. El programa está diseñado para personas de 30 a 64 años que acrediten una discapacidad permanente y vivan en alguno de los 24 estados que firmaron el convenio de universalización: Para quienes residen en entidades federativas fuera de este convenio, el acceso se restringe a personas que habiten en municipios indígenas, sean afromexicanas o vivan en zonas con alto o muy alto grado de marginación. Según registros de convocatorias previas, los interesados deberán reunir documentación específica: Todos los documentos deben presentarse en original y copia. Los beneficiarios recibirán pagos cada dos meses, manteniendo su inscripción activa en el padrón de acuerdo con las reglas establecidas por la dependencia federal. La continuidad del apoyo dependerá del cumplimiento de los lineamientos vigentes. Durante 2026, quienes sean incorporados al programa podrían obtener hasta 19,800 pesos anuales, considerando la entrega de seis pagos bimestrales a lo largo del año. Es importante recordar que los requisitos y el calendario pueden modificarse si la federación actualiza los lineamientos del programa. Por ello, se recomienda consultar constantemente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer cualquier cambio en el proceso de registro o en los criterios de elegibilidad.