El origen de los rencores entre Carlos Slim y Elon Musk. Fuente: archivo

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, lanzó una agresiva reducción de precios que amenaza directamente el dominio de las telecomunicaciones tradicionales en el país, incluyendo el imperio de Carlos Slim.

Con descuentos de hasta 26% en sus equipos, la compañía espacial busca conquistar un mercado valuado en miles de millones de dólares y llegar a millones de mexicanos que aún carecen de conectividad confiable.

Starlink reduce hasta 26% sus precios y busca conquistar a millones de mexicanos en zonas rurales y remotas, desafiando a los proveedores tradicionales de internet. Fuente: Shutterstock.

Precios que rompen el mercado: hasta 1,300 pesos de descuento

El golpe más fuerte lo recibe el Kit Mini, que pasa de 4,999 a 3,699 pesos, una reducción de 1,300 pesos.

Por su parte, el Kit Estándar, diseñado para hogares, baja de 7,599 a 6,459 pesos. Estos nuevos precios representan un desafío directo a los proveedores tradicionales que cobran instalaciones costosas y mantienen tarifas elevadas por servicios que, en muchas zonas del país, resultan deficientes o inexistentes.

Sin embargo, es importante señalar que esta reducción solo aplica al costo inicial del equipo . Los usuarios aún deben considerar el pago mensual del servicio, que varía según el plan elegido.

Aun así, para miles de mexicanos en zonas rurales o remotas donde empresas como Telmex, Totalplay o Izzi no llegan o tienen cobertura limitada, la propuesta de Starlink se vuelve cada vez más atractiva frente a la falta de alternativas reales.

La tecnología que desafía a los gigantes: ¿qué hace diferente a Starlink?

A diferencia de los proveedores tradicionales que dependen de infraestructura terrestre costosa y limitada, Starlink opera mediante una red de miles de satélites en órbita baja. Esta tecnología permite llevar internet de alta velocidad a prácticamente cualquier punto del territorio, desde ranchos aislados en Chihuahua hasta comunidades costeras en Oaxaca que nunca tuvieron acceso confiable a la red.

Con descuentos que llegan a 1,300 pesos por equipo, el servicio de internet satelital de Elon Musk se posiciona como una alternativa confiable donde Telmex, Totalplay e Izzi aún no llegan. Fuente: Shutterstock.

El Kit Mini destaca por su portabilidad extrema: pesa apenas 1.53 kg, incluye Wi-Fi integrado y resiste condiciones que van desde -30°C hasta 50°C, con vientos de más de 96 km/h. Puede incluso derretir 25 mm de nieve por hora, características que lo hacen ideal para viajeros, casas rodantes o trabajadores remotos. El Kit Estándar, por su parte, está optimizado para uso residencial, soportando múltiples dispositivos conectados simultáneamente para streaming, videollamadas y juegos en línea.