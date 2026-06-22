Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 22 de junio .

Estas son las efemérides del 22 de junio

1900: En Gelnhausen (Alemania), nace Oskar Fischinger que antes de convertirse en animador y realizador de cine, será músico y técnico de diseño arquitectónico y de herramientas. Sus obras serán una combinación de geometría y música y, por ello, será considerado padre del videoclip y uno de los grandes artistas experimentales de principios del siglo XX. En 1936 escapará del régimen nazi y huyendo a EE.UU.

(Hace 126 años)

1898: En la ciudad alemana de Osnabrück nace el escritor Erich Maria Remarque autor de "Sin novedad en el frente".

(Hace 128 años)

1887: Nace en Londres (Reino Unido) el biólogo y filósofo inglés Sir Julian Huxley, que tendrá gran influencia en el desarrollo de la embriología moderna.

(Hace 139 años)

1777: En Foxford, Irlanda, nace Guillermo Brown, que se naturalizará más tarde en la República Argentina. Será uno de los grandes héroes de la independencia de este país y, en calidad de almirante de la escuadra del Río de la Plata, alcanzará la gloria.

(Hace 249 años)

1767: En la ciudad alemana de Postdam, viene al mundo Wilhelm von Humboldt, erudito y hombre de estado alemán, hermano del científico Alexander y uno de los fundadores de la Universidad de Berlín que centrará sus esfuerzos en resolver problemas en educación y en teoría política.

(Hace 259 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1527: En Florencia (Italia), fallece Nicolás Maquiavelo, político y escritor, autor, entre otras obras, de "El príncipe", donde retrata al mandatario ideal capaz de lograr la unidad de Italia, a través de la imposición de la razón de estado como base de la política.

(Hace 499 años)

1276: Fallece en Roma el Papa Inocencio V, primer Papa dominico. Mantuvo una política pacifista en la que buscó la reconciliación entre los güelfos y los gibelinos en Italia, restauró la paz entre Pisa y Lucca y medió entre Rodolfo de Habsburgo y Carlos de Anjou. Trató de consolidar la unión de los griegos con Roma que había sido pactada en el Concilio de Lyon de 1274.

(Hace 750 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este lunes

El evento más importante destacado es el nacimiento de Oskar Fischinger en 1900, ya que su innovador enfoque en la combinación de geometría y música lo convirtió en el padre del videoclip y lo sitúa como un pionero en el arte experimental del siglo XX. Su legado perdura en la animación y el cine, marcando un antes y un después en estas disciplinas.