La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 22 de junio de 2026 en México es de 19.86 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó -0.12%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.89 pesos y un mínimo de 19.86 pesos.

El euro mostró una evolución bajista: en la última semana cayó -0.48% y en el último año acumula -8.79%, reflejando una tendencia negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mantuvo una tendencia bajista: descensos prolongados, breve repunte intermedio y nueva caída, con balance claramente negativo.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.76%, es menor que la volatilidad anual del 5.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este ascenso se refleja en un dato de -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ido ganando valor progresivamente.

A lo largo de este período, la estabilidad del Euro ha sido notable, ayudando a generar confianza en los inversores. Un análisis más a fondo podría revelar factores que están impulsando esta tendencia favorable.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.