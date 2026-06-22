El dólar cotiza a 17.33 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 22 de junio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.35 pesos y un mínimo de 17.35 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 0.61%, mientras que en el último año la variación fue de -7.17%, señalando una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista: cuatro caídas iniciales, un breve rebote, nueva caída, dos avances consecutivos y un cierre con dos retrocesos, dejando un balance neto negativo.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.54%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. El dato de 2 indica que, de hecho, los valores han ido en aumento en los últimos dos días, reflejando un crecimiento constante en su cotización.

Además, este aumento podría ser un indicador positivo para los inversionistas, sugiriendo un entorno económico más favorable en relación con la moneda Dólar.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.