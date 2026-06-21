Adiós Infonavit| El Gobierno ratificó acceso a la vivienda para empleados sin requisitos y sin contribuir (foto: archivo).

Para cubrir los gastos de una vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece Equipa tu Casa, un financiamiento complementario que puede otorgar entre 10,698 y 71,324 pesos adicionales al crédito hipotecario. Este apoyo está pensado para que los beneficiarios puedan mejorar o acondicionar su vivienda desde el momento de la compra.

Este programa del Infonavit funciona como complemento al crédito hipotecario cuando se adquiere una vivienda nueva o usada. No funciona como un préstamo independiente ni puede solicitarse una vez concluida la compra del inmueble.

Con estas medidas, la CNBV busca fortalecer la transformación digital del sector financiero mexicano y ampliar las opciones de acceso al crédito. Shutterstock

El programa está dirigido a trabajadores que tramitan un Crédito Tradicional o un Infonavit Total y que no utilizarán el monto máximo de financiamiento aprobado por el instituto. La diferencia disponible puede destinarse al equipamiento o acondicionamiento de la vivienda.

¿Cuánto dinero otorga el Infonavit?

Actualmente, el apoyo contempla montos que van desde:

10,698 pesos como mínimo.

71,324 pesos como máximo.

La cantidad autorizada dependerá de factores como la capacidad de pago del solicitante, el monto del crédito hipotecario y el valor de la vivienda. Además, el financiamiento mantiene las mismas condiciones y tasa de interés del crédito principal, por lo que se liquida dentro de una sola mensualidad.

¿Para qué puede usarse el dinero del Infonavit?

Los recursos pueden destinarse a diferentes mejoras y adquisiciones relacionadas con la vivienda, entre ellas:

Mobiliario para el hogar.

Electrodomésticos.

Materiales de construcción.

Pintura y acabados.

Reparaciones menores.

Remodelaciones.

Equipamiento sustentable.

Accesorios para cocina y baño.

Mano de obra para trabajos de mejora.

El programa está enfocado en incrementar la funcionalidad y comodidad de la vivienda, no en realizar modificaciones estructurales mayores.

Requisitos para acceder al apoyo

Para solicitar Equipa tu Casa es necesario:

Tener una relación laboral vigente.

Contar con un crédito Infonavit destinado a la compra de vivienda.

Tramitar un Crédito Tradicional o Infonavit Total.

Cumplir con la precalificación establecida por el instituto.

Solicitar el apoyo durante el proceso del crédito hipotecario.

Presentar la documentación requerida.

Uno de los aspectos más importantes es que este financiamiento debe solicitarse al mismo tiempo que el crédito para adquirir la vivienda. Una vez firmadas las escrituras y concluida la operación, ya no será posible incorporarlo.

Cabe destacar que a partir de la firma de escrituras, el trabajador cuenta con un plazo de hasta seis meses para realizar las compras o mejoras contempladas por el programa.

Los interesados pueden revisar su precalificación y el monto de crédito disponible a través de Mi Cuenta Infonavit. También es posible solicitar orientación durante el trámite hipotecario para conocer si existe margen suficiente para incorporar Equipa tu Casa al financiamiento.