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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso en marcha nuevas medidas de simplificación administrativa que modifican diversos procedimientos relacionados con la nacionalidad mexicana, la naturalización y la expedición de documentos vinculados a estos procesos. Las disposiciones quedaron formalizadas mediante un acuerdo que actualiza requisitos, unifica trámites y busca agilizar los tiempos de atención.

Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de algunos documentos que anteriormente eran obligatorios para quienes solicitaban una carta de naturalización o realizaban gestiones relacionadas con certificados y declaratorias de nacionalidad mexicana.

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Como parte de esta actualización, la dependencia decidió reducir requisitos en distintas modalidades de naturalización. A partir de ahora, en varios procedimientos ya no será necesario presentar documentos como escritos libres, fotografías del solicitante o la versión física de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

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Cambios aplican a distintos tipos de solicitudes

Las nuevas disposiciones abarcan diversos esquemas de naturalización, incluyendo los trámites por residencia en México, por:

  1. Tener hijos mexicanos por nacimiento
  2. Ser originario de países de América Latina o de la Península Ibérica
  3. Servicios relevantes prestados al país
  4. Vínculo matrimonial con una persona mexicana
  5. Casos relacionados con adopción o patria potestad

Asimismo, la SRE determinó integrar varios procedimientos bajo una misma homoclave, con el propósito de simplificar la gestión y reducir trámites innecesarios para los solicitantes.

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Menos burocracia y procesos más ágiles

De acuerdo con el acuerdo publicado, estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en disminuir cargas administrativas y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que ofrece la dependencia.

La actualización también contempla la homologación de formatos, ajustes en los formularios y una reducción en los plazos máximos de respuesta para distintos procedimientos.

Además, en varios casos se eliminó la obligación de entregar documentación de manera presencial, con el objetivo de hacer los trámites más rápidos, sencillos y accesibles para las personas interesadas.