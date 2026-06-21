La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puso en marcha nuevas medidas de simplificación administrativa que modifican diversos procedimientos relacionados con la nacionalidad mexicana, la naturalización y la expedición de documentos vinculados a estos procesos. Las disposiciones quedaron formalizadas mediante un acuerdo que actualiza requisitos, unifica trámites y busca agilizar los tiempos de atención.

Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de algunos documentos que anteriormente eran obligatorios para quienes solicitaban una carta de naturalización o realizaban gestiones relacionadas con certificados y declaratorias de nacionalidad mexicana.

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Como parte de esta actualización, la dependencia decidió reducir requisitos en distintas modalidades de naturalización. A partir de ahora, en varios procedimientos ya no será necesario presentar documentos como escritos libres, fotografías del solicitante o la versión física de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cambios aplican a distintos tipos de solicitudes

Las nuevas disposiciones abarcan diversos esquemas de naturalización, incluyendo los trámites por residencia en México, por:

Tener hijos mexicanos por nacimiento Ser originario de países de América Latina o de la Península Ibérica Servicios relevantes prestados al país Vínculo matrimonial con una persona mexicana Casos relacionados con adopción o patria potestad

Asimismo, la SRE determinó integrar varios procedimientos bajo una misma homoclave, con el propósito de simplificar la gestión y reducir trámites innecesarios para los solicitantes.

Menos burocracia y procesos más ágiles

De acuerdo con el acuerdo publicado, estas acciones forman parte de una estrategia enfocada en disminuir cargas administrativas y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios que ofrece la dependencia.

La actualización también contempla la homologación de formatos, ajustes en los formularios y una reducción en los plazos máximos de respuesta para distintos procedimientos.

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Además, en varios casos se eliminó la obligación de entregar documentación de manera presencial, con el objetivo de hacer los trámites más rápidos, sencillos y accesibles para las personas interesadas.