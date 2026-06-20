En esta noticia ¿Cuáles son las características clave de los billetes de las Familias F y G?

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el Banco de México (Banxico) emitió un aviso relevante para aquellas personas que deseen efectuar transacciones financieras utilizando billetes físicos.

La máxima autoridad monetaria del país indicó que aquellos que manejen ejemplares de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y billetes de 100 pesos de la (familia G) deberán observar ciertas características fundamentales que deberían poseer, dado que podrían no ser aceptados en comercios o entidades bancarias. Revisen todos los pormenores relacionados.

¿Cuáles son lo billetes que podrían rechazarte al realizar compras? (Foto: Archivo)

¿Cuáles son las características clave de los billetes de las Familias F y G?

A través de su sitio web oficial, el Banco de México señala las características que hacen distintivos a los billetes en circulación, así como a aquellos que están en proceso de retiro.

Dentro de la categorización de las familias de ejemplares emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su historia, resalta la existencia de las Familias F y G.

Los billetes de la familia F son aquellos que se introdujeron gradualmente en el mercado, comenzando en 2006 y culminando en 2017 con el billete conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que data del 5 de febrero de 1917. Esta serie incorpora modificaciones en sus elementos de seguridad, colores y dimensiones en comparación con la familia anterior (D1).

En lo que respecta a los billetes de la familia G, estos son los que actualmente se encuentran en circulación y no están contemplados para su retiro inminente.

Cada ejemplar presenta características únicas según su denominación, por lo que es recomendable prestar cuidadosa atención a los siguientes detalles, no solo para comprender su fabricación, sino también para prevenir posibles estafas:

100 pesos mexicanos

Familia: G Medidas: 132 x 65 mm

Color predominante: Rojo

Material: Polímero

Anverso: Representa el periodo de la Colonia con Sor Juana Inés de la Cruz; incluye un fragmento del patio principal del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Reverso: Ecosistema de bosques templados con árboles de pino, encino y oyamel; muestra la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, ubicada en los estados de México y Michoacán, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Precio: 200 pesos

Familia: G

Color predominante: Verde

Medidas: 139 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Anverso: Representa la Independencia de México con Miguel Hidalgo y José María Morelos; incluye la Campana de Dolores.

Reverso: Ecosistema de matorrales y desiertos con el águila real; muestra la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora.

Familia: G

Color predominante: Azul

Medidas: 146 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Reverso: Ecosistema de costas, mares e islas, que incluye una ballena gris y su ballenato; se destaca la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, situada en Baja California Sur, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad.

Anverso: Representa el periodo de la Reforma y la restauración de la República con Benito Juárez, incluyendo una viñeta de su entrada triunfal a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, símbolo de la victoria de la Reforma, la separación Iglesia-Estado y la igualdad ante la ley.

Familia: G

Color predominante: Gris

Medidas: 153 x 65 mm

Material: Papel de algodón

Anverso: Representa el periodo de la Revolución Mexicana con Francisco I. Madero, Hermila Galindo y Carmen Serdán; incluye una imagen de una locomotora, símbolo del transporte utilizado por los revolucionarios.

Reverso: Ecosistema de selvas húmedas con el jaguar y los árboles de ceiba y zapote; muestra la Antigua Ciudad Maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul, en Campeche, reconocida por la UNESCO como patrimonio natural y cultural de la humanidad.

Desde su cuenta oficial en la red social X, el Banxico ha comunicado que los billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y los billetes de 100 pesos de la (familia G) deben cumplir con un requisito crucial para su aceptación: dos folios idénticos.

Es de suma importancia que los folios sean iguales para que el billete sea considerado un ejemplar auténtico. En caso de que sean diferentes, podría tratarse de una pieza alterada, careciendo así de valor. Por lo tanto, se recomienda prestar especial atención.

Al recibir billetes de 200, 500 y 1000 pesos de las (familias F y G) y billetes de 100 pesos de la (familia G), verifique que ambos folios sean idénticos. Si resultan diferentes, podría tratarse de una pieza alterada y no tendría valor. No la acepte; proteja su dinero. #BancoDeMéxico pic.twitter.com/n1ZnNKQP0V