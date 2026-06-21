El Banco de México (Banxico) dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), una serie de ajustes regulatorios orientados a simplificar las transferencias electrónicas y ampliar el acceso a servicios financieros digitales para usuarios y pequeños negocios en el país.

Entre las principales medidas destacan la estandarización de la experiencia de uso en aplicaciones bancarias móviles y la incorporación de una nueva modalidad de cuenta simplificada enfocada en micro y pequeños comercios. Según Banxico, estas acciones forman parte de una estrategia para impulsar los pagos digitales y fortalecer la inclusión financiera.

Sancionarán con 12,800 pesos a todos los mexicanos que no activen el MTU en las transferencias bancarias (foto: archivo).

Transferencias más simples y uniformes

Uno de los cambios más importantes establece que las instituciones financieras deberán ofrecer procesos más homogéneos y fáciles de utiliza r para realizar transferencias electrónicas desde sus aplicaciones móviles.

La decisión surge ante las diferencias existentes entre plataformas bancarias, que en muchos casos dificultan el uso de herramientas digitales de pago. Para atender esta situación, Banxico emitirá lineamientos técnicos que permitirán estandarizar la forma en que los usuarios realizan transferencias desde teléfonos celulares.

La medida busca facilitar operaciones a través de sistemas como CoDi, DiMo y SPEI, plataformas que permiten enviar y recibir dinero de manera inmediata, pero cuya adopción aún tiene amplio margen de crecimiento.

Nace la cuenta Nivel 2 Bis en México

Las autoridades bancarias crearán de la cuenta Nivel 2 Bis, diseñada especialmente para atender las necesidades de pequeños negocios, emprendedores y comercios que operan con cobros electrónicos.

Este nuevo esquema permitirá recibir depósitos por hasta 15,000 Unidades de Inversión (UDIs) al mes, equivalentes a aproximadamente 132,000 pesos. Además, al menos 12,000 UDIs, es decir cerca de 105,600 pesos, deberán provenir de medios de pago digitales.

Con esta medida, el banco central busca que los límites operativos de las cuentas bancarias se adapten mejor a las actividades de los pequeños establecimientos que cada vez dependen más de transferencias y cobros electrónicos.

Mayor inclusión financiera

Banxico estima que estas disposiciones podrían beneficiar a más de 80 millones de usuarios que realizan transferencias electrónicas y a cerca de 4.4 millones de pequeños comercios que requieren herramientas financieras acordes con sus necesidades diarias.

La institución considera que el fortalecimiento de los pagos digitales puede ampliar el acceso a servicios bancarios formales, disminuir la dependencia del efectivo e incorporar a más personas y negocios al sistema financiero.

Las nuevas reglas fueron desarrolladas tras un proceso de consulta en el que participaron bancos y diversos actores del sistema financiero mexicano.

Con estas medidas, se busca fortalecer la infraestructura de pagos, fomentar el uso de transferencias electrónicas y ampliar el acceso a soluciones financieras digitales, en un contexto marcado por el crecimiento constante de la digitalización bancaria en México.