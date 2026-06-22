El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 22 de junio de 2026 en México es de 12.23 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.13%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.25 pesos y un mínimo de 12.24 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense cayó -0.53% y en el último año acumula una baja de -8.31%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: arrancó con tres caídas seguidas, registró repuntes puntuales intercalados con nuevas pérdidas y terminó con más días negativos que positivos, evidenciando debilidad y cierta volatilidad sin jornadas planas.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 1.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con una volatilidad anual de 7.39%.

Hoy, el dólar canadiense muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que ha habido un aumento en su cotización, lo que puede beneficiar a los exportadores y atraer inversiones en el país.

El fortalecimiento del dólar canadiense sugiere una confianza creciente en la economía local y posibles mejoras en los sectores productivos. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.